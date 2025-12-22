Los nuevos obispos del papa León en EEUU son críticos con la represión migratoria de Trump

El arzobispo designado Ronald Hicks y el cardenal Timothy Dolan, arzobispo saliente de Nueva York, asisten a una misa en la catedral de San Patricio, en Nueva York

La ‍mayoría de los nombramientos de obispos católicos de León XIV en Estados Unidos han pedido un mejor trato a los inmigrantes, una tendencia que puede dar forma a cómo la Iglesia nacional responde a las políticas divisivas del Gobierno ‍de Donald Trump.

Al menos 10 de los 13 ⁠elegidos hasta la fecha por León XIV, incluido el nuevo arzobispo de Nueva York, nombrado el jueves para reemplazar al destacado cardenal conservador Timothy Dolan, han hablado públicamente sobre el asunto.

Algunos han calificado de crueles las políticas de Trump y otros han instado al Gobierno a usar el debido proceso antes de deportar a los inmigrantes.

Uno de los asesores estadounidenses más cercanos de León XIV dijo a Reuters que los nombramientos del papa muestran que el tratamiento de los inmigrantes es ahora una parte importante de la posición de la Iglesia de que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte, una de las enseñanzas más fuertes del culto con 1.400 millones de miembros.

"Señala una maduración de nuestra comprensión de lo que significa estar a favor de la vida", dijo el cardenal de Chicago Blase ‌Cupich, que forma parte de una oficina del Vaticano que asesora a León XIV sobre qué sacerdotes ⁠católicos nombrar como obispos.

La agenda provida de los obispos de Estados Unidos se ⁠centró durante décadas en acabar con el aborto legal en el país, con su conferencia nacional apoyando una marcha anual en Washington y presionando para acabar con la sentencia de la Corte Suprema Roe v. Wade de 1973, ahora anulada.

León XIV pareció ampliar el ‍paraguas provida en septiembre, cuando cuestionó si las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaban en línea con las enseñanzas de la Iglesia, lo que provocó una acalorada reacción de algunos connotados ⁠católicos conservadores.

"Alguien que dice que estoy en contra del aborto pero ‌estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es provida", dijo el papa en respuesta a las preguntas de los periodistas en las puertas de su residencia en Castel Gandolfo, en Italia.

En sus primeros siete meses como papa, León XIV ha nombrado nuevos obispos católicos en ciudades de Estados Unidos, desde San Diego a Austin, pasando por Pittsburgh.

El obispo Ronald Hicks, de 58 años, a quien León XIV nombró el jueves para sustituir a Dolan en ‌Nueva York en una ‌reorganización del liderazgo, hizo sus primeras declaraciones en español ese mismo día en una rueda de prensa sobre su nombramiento antes de cambiar al inglés.

Hicks, que dirigirá a 2,8 millones de católicos en Nueva York, es un antiguo misionero en El Salvador. Reiteró un respaldo anterior a una declaración de noviembre de la conferencia episcopal de Estados Unidos, que condenó la represión de la inmigración de Trump.

LOS OBISPOS SON "EL LEGADO MÁS DURADERO" DE LOS PAPAS

Dado que ​los obispos católicos normalmente solo se retiran por razones de salud o edad, y pueden servir hasta los 80 años, se podría esperar que muchos de los nuevos obispos nombrados por León XIV permanezcan en sus funciones durante décadas.

"Sin duda, el legado más duradero de cualquier papa son los nombramientos episcopales que hace", dijo Natalia Imperatori-Lee, experta en la Iglesia estadounidense y profesora de la Universidad de Fordham. "Cada nombramiento es importante, y cada uno significa algo".

Trump, que una vez llamó "irrespetuoso" al difunto papa Francisco por criticar las políticas de inmigración del presidente, no ha respondido directamente a las críticas de León XIV.

La mano dura de la Administración ha incluido el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ‍ciudades de todo el país y redadas de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de trabajo, empresas y calles de la ciudad.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, un católico converso, declaró en noviembre al medio derechista Breitbart que estaba al tanto de los comentarios de León XIV y dijo que las políticas del Gobierno eran humanitarias.

"Toda nación tiene derecho a controlar sus fronteras", dijo Vance.

OBISPOS ASISTEN A PROTESTAS Y ACOMPAÑAN A MIGRANTES A CORTES

Cuatro de los obispos estadounidenses elegidos por León XIV son inmigrantes. Un quinto nació en ​Texas, pero pasó la mayor parte de su infancia en México.

El obispo de San Diego, Michael Pham, exrefugiado vietnamita nombrado por León XIV en mayo, ha acompañado a los solicitantes de asilo a los tribunales, en un intento de impedir que los agentes del ICE los detengan cuando ​acuden a sus audiencias.

El obispo Ramón Bejarano, que creció en Chihuahua, en México, y pronto dirigirá la Iglesia en Monterrey, en California, participó en febrero en una protesta con miles de personas en el centro de San Diego contra la represión ⁠de la inmigración.

El obispo de Pittsburgh, Mark Eckman, nombrado por León XIV en junio, calificó las políticas de inmigración de "crueles e inhumanas" en una carta abierta de noviembre.

Imperatori-Lee dijo que el papa "está poniendo en práctica lo que el Evangelio nos invita a todos a hacer, nombrando a hombres que han (...) defendido enérgicamente a los inmigrantes y defendido la dignidad humana".

