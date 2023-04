Analía Franchín filtró qué hará Telefe con Jey Mammón: "Lo resolvió"

La panelista de televisión dio a conocer qué pasará con Jey Mammón en Telefe. Analía Franchín se pronunció al respecto en diálogo con El Nueve.

Analía Franchín se refirió a la situación de Jey Mammón en Telefe tras su regreso de España. La panelista de televisión se explayó sobre la continuidad de Georgina Barbarossa al frente de La Peña de Morfi y dio a conocer quién tomará la posta de la conducción de dicho ciclo en un futuro cercano.

"Creo que Georgina arregló para estar todo abril", enunció Franchín en diálogo con el notero de Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo los fines de semanas de El Nueve. En tanto, Analía aseguró que Soledad Pastorutti será la encargada de llevar adelante la conducción del programa fundado por Gerardo Rozín. "Es divina. La vi en el casamiento de Lizy Tagliani y está divina", soltó sobre el buen momento de la cantante arequitense.

Por otro lado, Franchín fue consultada por el periodista acerca del futuro de Mammón en el canal de las tres pelotitas y aseguró: "Nosotros no tenemos ni idea. Lo que resolvió el canal, creo que es lo que se ha publicado, que estaba desvinculado y que tenía contrato hasta fin de año".

La furia de Analía Franchín con Flor Vigna

La bicampeona de Bailando por un sueño se definió como demisexual, ya que necesita tener un vínculo con las personas con las que intima. Por su parte, la panelista de TV se mostró cansada de las etiquetas y cuestionó las declaraciones de Vigna. "Yo me considero demisexual porque no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda", fueron las palabras de Flor. Franchín no tuvo tapujos y opinó: "Lo voy a traducir: es lo que antes se decía 'es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después iban a la cama'. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Dejame de joder!".

"Ay, chicos, por favor. ¡Dejémonos de joder con todas estas huevadas! ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos! ¡Dejame de joder", continuó su descargo Franchín. Y cerró: "Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo? Ahora buscan la palabra en el diccionario, se la aprenden y tienen un título".

La curiosa superstición de Analía Franchín

"Tengo miles de supersticiones. Pero la más fuerte es que no respiro cuando paso por una casa velatoria y/o cementerio. Es muy complicado cuando tenés que atravesar el cementerio de la Chacarita, que es tan largo. No puedo. ¿Pero saben qué hago? En el auto, pongo el aire acondicionado y anulo el aire que viene de afuera", relató en A la Barbarossa.