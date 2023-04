Arranca en junio: quién es la mega estrella que conducirá La Peña de Morfi

Jey Mammón ya tiene reemplazo: quién es la súperfigura que aceptó conducir La Peña de Morfi. Todos los detalles de la novedad vinculada a Telefe.

La Peña de Morfi continuará con Georgina Barbarossa en la conducción. Al menos durante lo que resta de abril y el próximo mes de mayo, ya que Telefe confirmó (puertas adentro) quién será la mega figura que aceptó reemplazar a Jey Mammón tras la denuncia de caracter público.

Según el programa Gossip de Net TV, la persona que estará al frente de La Peña de Morfi a partir del mes de junio es una importante cantante argentina. "La verdad que era la conductora ideal para este programa, por el formato porque todos los músicos que van al programa la conocen, la respetan y ella lo hace muy bien. Conduce muy bien, tiene una frescura, puede hacer todo“, expresó la periodista Pilar Smith.

La cantante no es otra que Soledad Pastorutti. Con pasado en Telefe, habiendo sido jurado de La Voz Argentina e incluso conductora de La Peña de Morfi cuando Gerardo Rozin no pudo estar presente, la oriunda de Arequito se hará cargo del lugar que ocupó Jey Mammón durante la temporada 2022.

“Ya estuvo cuando Gerardo estuvo con algunos temitas de salud“, sostuvieron en Gossip. De este modo, y ante la suspensión por tiempo indeterminado de Jey Mammón en Telefe, será Soledad Pastorutti la encargada de conducir uno de los programas más icónicos de los fines de semana en la República Argentina.

No quería a Jey Mammón: revelan quién era el elegido de Rozín para conducir La Peña de Morfi

Carmela Bárbaro sorprendió al revelar en una larga entrevista que le concedió a Mañanísima que Gerardo Rozín prefería que no fuera Jey Mammón su reemplazante en La Peña de Morfi sino otro reconocido conductor. "Estaba con muchas ocupaciones, tenía otros compromisos laborales y se le hacía imposible", explicó sobre el motivo por el que esta otra celebridad no se hizo cargo del éxito de los domingos al mediodía de Telefe.

Tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual -acusación que ya había hecho en la Justicia en una causa que luego cerró por prescripción en el 2021-, La Peña de Morfi volvió a quedarse sin uno de sus conductores, debido a la decisión que tomó Telefe de apartar a Jey. Cabe recordar que el exitoso programa del canal de ViacomCBS perdió a su creador Gerardo Rozín en el 2022 a causa de un tumor cerebral.

"En realidad él no pensó en un reemplazo, porque el programa era suyo, él no se podía imaginar Morfi con otro conductor porque había luchado muchísimo para tenerlo, para convencer al canal. No fue algo sencillo, así que él directamente no pensó en Jey", comenzó explicando la Bárbaro. Pero lo más sorpresivo ocurrió mientras hablaban de otro tema: "Él habló con Migue Granados y quería que fuera el conductor. Su deseo era ese".