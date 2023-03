La Tora reveló el calvario que vivió su madre antes de entrar a Gran Hermano: "Le agarró"

Lucila "La Tora" Villar contó que su madre Gladys vivió un complicado momento de salud antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Lucila "La Tora" Villar confesó su madre Gladys, quien entró a la casa de Gran Hermano (Telefe) como familiar acompañante, vivió un delicado momento de salud antes de entrar al reality debido a los nervios que le generaba exponerse ante millones de televidentes.

Gladys mostró un perfil bastante bajo dentro de la casa durante su estadía. A pesar de su timidez con las cámaras, la mujer hizo un enorme esfuerzo para entrar y apoyar a su hija. Sin embargo, "La Tora" la destrató en diferentes ocasiones, lo cual generó un gran repudio en el público. Una vez afuera de la casa, la ex "hermanita" contó el duro episodio que vivió su mamá antes de entrar a los estudios de Telefe.

Lucila explicó en LAM (América TV) que trató a su madre de esa manera porque no convivía con ella desde hace años. "Si hubiese entrado a la cena o un día, es distinto. Pero ya cuando va a convivir, no tenés idea cuántos días son. No me copó, se me hizo pesado porque yo no elegí convivir con ella. Yo entré a Gran Hermano y firmé un contrato para convivir con 20 personas con desconocidas", comenzó.

Y agregó que además, no quería exponerla frente a millones de televidentes. "Ni ganas de exponer a mi mamá. A ella le agarró un ataque de pánico antes de entrar...", deslizó. Uno de los momentos que más indignación generó en los televidentes fue cuando la participante le dijo a su madre que no quería que entrara ella y que esperaba a otra persona.

"Yo quería a una de mis amigas, a Cami...", admitió Lucila. Su madre bajó la cabeza y le respondió con tristeza: "Bueno... Yo me imaginé, yo les dije...". Miles de usuarios de las redes sociales manifestaron su angustia por la situación y comentaron cosas como "qué triste", "pobre señora, me dan ganas de abrazarla" y "horrible decirle eso a la mamá, sabiendo el gran esfuerzo que hizo por ella". Unos pocos días después, el público votó a "La Tora" para que abandonara la casa.

Nazarena Vélez apuntó contra "La Tora" por los tratos hacia su mamá: "Pendeja"

Nazarena Vélez, panelista de LAM, apuntó duramente contra Lucila por sus tratos hacia Gladys. "Viendo la relación de 'La Tora' con su mamá.... Espantosa, me indigné. Porque si vos escuchás el discurso de ella, es esa pendeja que se la sabe todas y la trata mal...", señaló la "angelita". Y agregó desde afuera era "horrible" ver cómo la participante destrataba y menospreciaba a su madre constantemente.

Sin embargo, cuando Gladys salió de la casa habló sobre esto en el debate de Gran Hermano y negó haberse sentido maltratada por su hija. "¿Cómo es tu vínculo en el afuera con ella? ¿No tienen cuentas pendientes?", le preguntó Santiago del Moro, a lo que la mujer aseguró que no y que su vínculo "es una maravilla", a pesar de tener roces como cualquier otra madre con su hija.

Según Gladys, su hija solamente intentaba cuidarla para que no dijera nada fuera de lugar. "Es una relación de madre e hija. Quizás, ella con ciertas cosas que pasan afuera me dice: 'No, ma, eso no se dice'. Pero lo hacía para cuidarme, me cuidaba un montón, demasiado", respondió la mujer. Sin embargo, la mayoría de los panelistas insistió en que le había faltado el respeto. "Yo veía a mi mamá y la verdad que dolía ver cómo 'La Tora' te hacía caras o te hacía señas para que vayas al cuarto y retarte. Yo siento que estaba tan perseguida por la información que tenía del afuera que ella misma se perjudicó", le señaló Sol Pérez, pero Gladys se mantuvo firme en su postura.