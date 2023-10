La razón por la que Nacho Castañares dejó a La Tora: "Mucho"

Los exparticipantes de Gran Hermano confirmaron la ruptura. La publicación de Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar" en sus redes sociales.

Nacho y La Tora se separaron: el amor que nació en Gran Hermano 2022 llegó a su fin. Ignacio Castañares y Lucila Villar afianzaron su vínculo con el reingreso de la participante en el reality de Telefe y se volvieron inseparables. De hecho, una vez terminado el programa, ambos fueron convocados para el programa de streaming Fuera de Joda. Pero en las últimas horas se confirmó la ruptura de la pareja.

El amor estuvo a flor de piel en la casa más famosa del país, sin embargo, hasta el momento los únicos que continuaron interrumpidamente su relación fueron Nacho y la Tora. Es cierto que Daniela Celis y Thaigo Mediana también están juntos, pero se habían separado y se reconciliaron luego de enterarse que iban a ser padre de gemelos. Las otras dos parejas -Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga y Juliana "Tini Díaz" y Maxi Giudici- rompieron sus vínculos de forma escandalosa.

La nueva separación de los ex GH fue confirmada por Guido Záffora este lunes en Intrusos. “Están separados Nacho y La Tora. Se separaron por el streaming. Hay mucho lio”, aseguró el panelista del programa de América TV conducido por Florencia de la V.

“Se fue Juli Poggio y el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien. La Tora era muy intense con Juli. Palo va, palo viene. La destrataba. No congeniaban”, añadió Záffora, pero esa versión le generó dudas a Laura Ubfal: “Van a volver por que van a estar en La noche de los ex del próximo Gran Hermano”.

Fuera de Joda, el programa de streaming que originalmente conducían Julieta, Nacho, Daniela Celis y Lucila habría sido un detonante. “La Tora tenía mucho protagonismo y estaba, como se dice, con los humitos un poco subidos a la cabeza. Entonces empezaron los cortocircuitos”, aseveró el panelista y añadió: “Dicen que Nacho la dejó a La Tora porque no la aguantaba más. Se puso muy intensa y la separación está confirmada”.

"Lo otro que va a suceder, parece, es que el streaming no va a salir más. Últimamente son casi todos problemas. Ya se bajó Julieta Poggio, que al principio dijeron que era por trabajo pero al final no, tampoco le gustaban ciertos manejos, Daniela está con su embarazo que la tiene muy ocupada, ahora se separaron Nacho y La Tora, y además los números no acompañaron como se esperaba", sostuvo el conductor de Estamos Okey y participante del Bailando 2023.

Tras la difusión de la noticia, ambos compartieron un comunicado en Instagram, al igual que hicieron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cuando se separaron. "A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos les queremos decir que con Na decidimos no estar más juntos, No pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto. Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación, pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado. Obvio que Fuera de Joda va a continuar, además de los proyecto que tenemos en pies. Gracias por el respeto y el amor que siempre nos dan y más en este momento", indicaron el sus historias.

Nacho Castañares y La Tora se pelearon a los gritos en vivo y asustaron a Mora

Lucila "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Mora Jabornisky protagonizaron una tensa discusión al aire en Fuera de Joda, el streaming que los exparticipante de Gran Hermano llevan adelanto. En esta oportunidad, Mora fue como invitada al ciclo y sus compañeros se complotaron para hacerle una broma pesada. En determinado momento, la situación se volvió tan insostenible para la joven que incluso amagó con levantarse de su silla y retirarse en vivo.

Todo comenzó cuando "La Tora" y Nacho comenzaron a discutir fuertemente, simulando una pelea. A medida que la intensidad iba aumentando, Mora se mostraba cada vez más nerviosa. La discusión comenzó cuando la invitada comentó: "Yo tenía compañeras que juntaban stickers. Una vez se perdió un cuaderno y a mí me pareció una huevada. Comprar stickers me parecía lo más estúpido de la historia. Pero bueno, cuando se hacía eso yo tenía 5, 6 años. 'La Tora' supongo que tenía 30, 32…".

"Sí, seguro", comentó Nacho en tono irónico. "Seguro ¿qué? Hoy Nacho está insoportable. Hoy no lo banco. Hoy, chat, no lo banco", se quejó Lucila. "Ay, claro, solo ella lo vivió. Nosotros nunca tuvimos un jueguito. Nunca compramos una plancha de stickers...", retrucó el joven. "¡Re cansás! Me tiene los huevos llenos", se quejó La Tora, tajante. Fue entonces cuando Mora le gritó "¡pará!", intentando calmar a su amiga.

"Me lleva 8 años, ¿Qué querés que le haga?", se defendió Nacho. "Aparte tu novia es una abuela. Te jodés vos, por ponerte de novio con una abuela…", bromeó Mora. Sin embargo, este último comentario empeoró la discusión, Villar amagó con irse y su entonces novio la acusó: "Mirá el stream de mierda que nos hiciste pasar....". Visiblemente incómoda, Mora respondió: "Yo me siento re incómoda. Me quiero ir a mi casa".

"¡Era un chiste!", le explicó Nacho, entre risas. Mora los acusó de "estúpidos" y les dijo que realmente la habían incomodado con su broma, a lo que Nacho respondió que no había sido su intención. "Me ponen incómoda los dos", reiteró la joven. Para hacerle entender que no era de verdad, "La Tora" le dio un cálido beso a su novio y todos rieron. "¡No se den besos en frente mío!", bromeó la invitada. El clip se volvió viral en las redes sociales y miles de fanáticos del reality se rieron de la situación.