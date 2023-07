Nacho Castañares y La Tora se pelearon a los gritos en vivo y asustaron a Mora: "Me quiero ir"

Lucila "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Mora Jabornisky, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), protagonizaron una tensa discusión al aire en Fuera de Joda (Telefe), el streaming que los ex "hermanitos" realizan. En esta oportunidad, Mora fue como invitada al programa y sus compañeros se complotaron para hacerle una broma pesada. En determinado momento, la situación se volvió tan insostenible para la joven que incluso amagó con levantarse de su asiento y retirarse en vivo.

Todo comenzó cuando "La Tora" y Nacho comenzaron a discutir fuertemente, simulando una pelea. A medida que la intensidad iba aumentando, Mora se mostraba cada vez más nerviosa. La discusión comenzó cuando la invitada comentó: "Yo tenía compañeras que juntaban stickers. Una vez se perdió un cuaderno y a mí me pareció una huevada. Comprar stickers me parecía lo más estúpido de la historia. Pero bueno, cuando se hacía eso yo tenía 5, 6 años. 'La Tora' supongo que tenía 30, 32…".

"Sí, seguro", comentó Nacho en tono irónico. "Seguro ¿qué? Hoy Nacho está insoportable. Hoy no lo banco. Hoy, chat, no lo banco", se quejó Lucila. "Ay, claro, solo ella lo vivió. Nosotros nunca tuvimos un jueguito. Nunca compramos una plancha de stickers...", retrucó el joven. "¡Re cansás! Me tiene los huevos llenos", se quejó Lucila, tajante. Fue entonces cuando Mora le gritó "¡pará!", intentando calmar a su amiga.

"Me lleva 8 años, ¿qué querés que le haga?", se defendió Nacho. "Aparte tu novia es una abuela. Te jodés vos, por ponerte de novio con una abuela…", bromeó Mora. Sin embargo, este último comentario empeoró la discusión, "La Tora" amagó con irse y Nacho la acusó: "Mirá el stream de mierda que nos hiciste pasar....". Visiblemente incómoda, Mora respondió: "Yo me siento re incómoda. Me quiero ir a mi casa".

"¡Era un chiste!", le explicó Nacho, entre risas. Mora los acusó de "estúpidos" y les dijo que realmente la habían incomodado con su broma, a lo que Nacho respondió que no había sido su intención. "Me ponen incómoda los dos", reiteró la joven. Para hacerle entender que no era de verdad, "La Tora" le dio un cálido beso a su novio y todos rieron. "¡No se den besos en frente mío!", bromeó la invitada. El clip se volvió viral en las redes sociales y miles de fanáticos del reality se rieron de la situación.

Nacho Castañares reveló si le fue infiel a "La Tora"

Meses atrás, se rumoreó que Nacho le había sido infiel a Lucila con otra mujer. Todo comenzó cuando Mora publicó un misterioso mensaje en Instagram, en el que se insinuó que su amigo le habría sido infiel a "La Tora". En aquel posteo, se podía ver a la ex "hermanita" sonriendo, bajo la frase: "Cornuda número uno".

Rápidamente, los fanáticos del reality se alarmaron y se preguntaron si habría ocurrido una infidelidad. Sin embargo, Nacho lo negó todo. "Hubo una publicación desesperada diciendo que era la cornuda número uno... ¿Todo bien con 'La Tora'?", le preguntó un notero de LAM (América TV). Castañares se rió y explicó que había sido un chiste: "Eso es porque jode Mora, diciendo que somos unos cornudos porque estamos todo el tiempo juntos. Fue jodiendo, es un chiste interno entre nosotros, pero estamos muy bien". En este sentido, aseguró que está muy enamorado de su novia: "Me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella".