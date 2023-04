Filtran que Nacho de Gran Hermano habría engañado a La Tora: "Cornuda número uno"

Un misterioso mensaje en redes sociales despertó rumores de crisis entre Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares.

Lucila "La Tora" Villar, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), despertó fuertes rumores de ruptura con Nacho Castañares en sus redes sociales. La joven oriunda de Berazategui preocupó a los fanáticos del programa, quienes advirtieron que la pareja podría haber llegado a su fin de manera definitiva. Esto llamó fuertemente la atención en las redes, ya que últimamente se mostraban más felices y enamorados que nunca.

Lucila y Nacho comenzaron su vínculo romántico durante su paso por la casa más famosa del país. Tras el final del reality, siguieron mostrándose juntos e incluso parecían a punto de formalizar su relación. Sin embargo, parece que algo ocurrió entre los ex "hermanitos". Mora Jaborinsky, una de las ex Gran Hermano más cercanas a "La Tora", publicó un misterioso mensaje al respecto en su cuenta de Instagram.

Resulta que Mora se juntó con Lucila en un bar y publicó varias fotos de la noche en su Instagram, entre ellas, una en la que aparece la joven bebiendo un trago. "Con la cornuda número uno", escribió Jaborinsky junto a la imagen. Inmediatamente, los fanáticos de la pareja armaron un revuelo en las redes y se preguntaron si la relación entre "La Tora" y Nacho habría llegado a su fin. Mientras algunos sostuvieron que el mensaje era bastante claro, otros opinaron que se trataría de una broma.

La misteriosa historia de Mora sobre "La Tora".Lucila "La Tora" Villar hizo una confesión íntima sobre Nacho Castañares: "Hasta las manos"

Una de las preguntas que más se hicieron los fanáticos del reality fue si "La Tora" y Nacho habían tenido intimidad dentro de la casa, ya que según varios de sus compañeros, los escucharon teniendo relaciones sexuales debajo de las sábanas, mientras todos estaban durmiendo. Una vez que terminó el programa, la joven de 28 años dio una respuesta.

"¿Llegaron a tener sexo?", le preguntó Estefanía Berardi en LAM (América TV). "No, nada", aseguró Lucila, y explicó que no lo hicieron porque habían acordado no exponerse frente a los millones de espectadores. “No tuvimos sexo Nacho y yo en la casa. Para los dos estaba muy claro que ahí, no queríamos mostrar eso en Gran Hermano. No queríamos mostrar eso para todo el país”, sostuvo la ex "hermanita".

Julieta Poggio y Romina Uhrig aseguraron que "La Tora" y Nacho tuvieron intimidad dentro de la casa

A pesar de que Lucila lo negó, Julieta Poggio y Romina Uhrig aseguraron haberlos escuchado durante la noche. “Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo, boluda”, le contó la bailarina a su compañera. "Sí, yo sé que ellos tienen relaciones", aseguró la exdiputada. Acto seguido, reveló que la pareja usaba un método para que nadie se de cuenta: "Ellos ponen la almohada... Nacho contó cuando se fue Lu que nadie se dio cuenta". "¡Nunca les piden consentimiento, boluda! ¿Cómo hacen?", se quejó Julieta.

"La Tora" reveló detalles sobre su dura adicción: "No sé decir que no"

Meses atrás, Lucila había confesado en PH, Podemos Hablar (Telefe) que sufría adicción al sexo. "Soy adicta al sexo. No sé decir que no. Esto lo conté en el casting de Gran Hermano. No sé decir que no cuando salgo a bailar y tomo alcohol, como que estoy en la barra y quiero una presa", confesó la joven.

Afortunadamente, asegura que logró salir adelante, con mucho trabajo y mucha voluntad. "Dejé de salir a bailar, dejé un montón de cosas que fueron mi corralito para no mandármela. Mis domingos eran dominguicidios. Yo viernes, sábado, domingo estaba en una. Uno se siente sucio. Creo que a muchas chicas también les ha pasado porque yo he hablado con varias chicas que me dicen que estuvieron con alguien, se arrepintieron al día siguiente y se sintieron sucias", concluyó Lucila.