Tristeza en el folklore argentino por la partida de un famoso músico: su legado

Falleció un exponente del folklore argentino.

El folklore argentino atraviesa un duro momento por la partida de un emblema de ese estilo musical, que tenía décadas de trayectoria como cantante del género. Se trata de un hombre que logró cruzar fronteras con su música, ya que colaboró con famosos folkloristas de otros países ante públicos no argentinos.

Si bien no se dieron detalles de los motivos del deceso, se trató de una muerte algo repentina ya que hasta hace días el músico en cuestión mostraba su alegría y felicidad por su presente laboral, ya que había formado un dúo folklórico con Magdalena León. El nombre de este artista es Galo García, compositor y cantante que integró el famoso Grupo Vocal Argentino.

El músico nació en Lincoln pero vivió en su juventud en Tandil, donde formó sus primeros grupos musicales como Los Cuatro Hermanos, Tres Voces y una Guitarra. A mediados de la década de 1960, integró el cuarteto vocal Los Bachilleres, con Oscar Cardozo Ocampo, Héctor y Domingo Techeiro. A finales de los 60, el Grupo Vocal Argentino grabó los discos Grupo Vocal Argentino en 1966 y Misa Criolla, en 1968, y en 1970 la banda se desintegró.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole sobre sus comienzos

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock”. “En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró, en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".

Galo García

Murió una de las voces más imponentes del folklore

Se trata de Ángel Curruhinca, reconocido difusor del folklore regional en Viedma, Río Negro, quien se encargó de dar a conocer todo lo referido al género a través de maratones radiales, homenajes y peñas. El último programa que encabezó fue en FM Raíces de la Casa del Jubilado Rionegrino y el Concejo Deliberante de la localidad declaró de interés cultural su programa Mirando el sur por haber cumplido 24 años al aire.

"En lo personal agradecimiento eterno por su compañerismo e incansable luchador. Hoy se marchó al cielo al lado de sus seres queridos y sin dudas que desde una estrella bailará y hará cantar su amado folklore", indicó Rubén Esteban Calvo, uno de sus colegas y amigos, quien brindó la noticia en su cuenta de Facebook. "Angelito, viejo querido, te despido solo por un tiempo porque siempre vas a estar en mis recuerdo. Acompañamos a la familia en estos momentos de profundo dolor y tristeza enviándoles nuestras condolencias y sentido pésame", concluyó.