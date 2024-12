Hola televisión: habría tres nuevas señales a último momento en 2025.

Las novedades en la televisión argentina continúan, no solamente con el foco puesto en el 2025 sino también con el 2026 cada vez más cerca en el horizonte. En este sentido, la reestructuación en cuanto al rubro del deporte es absoluta, con ESPN y Fox Sports como los grandes protagonistas en la pantalla chica por estos tiempos.

La realidad indica que ESPN tiene todo listo para abrir los canales 5, 6 y 7 en el 2026, algo que no puede hacerlo en la actualidad ni en el próximo año por la ley que está vigente. Si bien no habrá grandes cambios a partir de enero próximo con relación a la programación actual, todo parece indicar que desde el mismo mes del 2026 la coyuntura será bien diferente.

Por ejemplo, ESPN recuperará en sus canales lineales la Fórmula 1, la UFC, la NFL, el Rugby seven y la MLB, entre otras competiciones. La edición 2025 de la Copa Libertadores será la última que Fox Sports emitirá en vivo, a raíz de la sublicencia oficial ordenada por la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia). Hasta dicho año, Fox conservará el actual paquete de derechos sublicenciados. No obstante, una vez que dichas sublicencias dejen de existir, seguirá perteneciendo a MediaPro y no volverá a Disney por ahora: en su momento, la empresa de origen estadounidense apeló la resolución de la CNDC ante la Justicia, pero esta última rechazó su planteo. Algunos de los certámenes que transmite hoy Fox son la Copa Italia, la Taça de Portugal, la Liga ACB española de básquetbol y la Liga Nacional de Voley.

Se vienen más señales de ESPN en el 2025...

¿Qué pasará con la televisación del fútbol argentino en 2025?

Por el momento, ESPN Premium y TNT Sports seguirán como los canales del Pack Fútbol. De acuerdo con el portal especializado Tribuna Deportiva en su cuenta de X, lo primero por definir es el futuro del 50% que actualmente posee TNT Sports y vencerá en diciembre del 2027. Según indicó la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), el plazo que TNT tenía para renovar el vínculo hasta el 2030 ya venció, por lo que desde ahora son libres de negociar con cualquier interesado.

En este marco, el gobierno nacional de Javier Milei impulsa que ESPN tradicional y la TV Pública ya no transmitan más -a partir del 2025- los únicos dos partidos por fecha de la Primera División que emiten en la actualidad (entre los 14 posibles por jornada). Por último, el Ascenso y la Copa Argentina continuarán por TyC Sports.

La lista de contenidos que recupera ESPN para sus canales lineales en 2026

Fórmula 1 (en el caso de renovar, vence en 2025).

UFC.

NFL.

Rugby 7.

MLB.

