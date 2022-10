Mora, de Gran Hermano, se hartó de las cámaras y se bañó desnuda: "Ya fue"

Una concursante de Gran Hermano decidió romper las reglas y se quitó la ropa frente a las cámaras.

Mora Jabornisky, una participante de Gran Hermano 2022, no pudo aguantar pasar más de dos días y se desnudó frente a las cámaras para bañarse, sorprendiendo a todos sus compañeros.

La mayoría de los concursantes del reality opta por darse una ducha en traje de baño, ya que las cámaras están incluso en los baños y filman todo lo que ocurre en la casa las 24 horas del día y en vivo. Sin embargo, Mora no lo soportó.

Apenas al segundo día, la joven, oriunda de Misiones, cumplió con la promesa que había anticipado al presentarse: que su estrategia sería "romper las reglas". Es por esto que ignoró la presencia de las cámaras, se quitó toda la ropa y se bañó libremente.

“Mora, ¿vos te bañaste en bikini?”, le preguntó su compañera María Laura Álvarez. Sin pensarlo dos veces, confesó que sí. “Pará, pará, en plena ducha dije: ‘¿Vos viste la cámara lo que es?’. Tipo, hay una cámara ahí enfocando y vos ahí y dije: ‘Se van a la puta’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije ‘ya fue, se van a la puta’. El que quiera mirar, que mire”, cerró.

Wanda Nara destrozó a una participante de Gran Hermano 2022

Wanda Nara publicó un furioso descargo en sus redes sociales contra Martina Stewart Usher, una de las participantes, quien en su presentación hizo un discurso homofóbico. "Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar", había dicho la concursante. Millones de usuarios de las redes sociales se indignaron con sus dichos e inmediatamente Martina se convirtió en una de las más odiadas.

Es por esto que Wanda hizo una publicación en Instagram dando su punto de vista sobre la situación. "Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ¡le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. ¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos?", comenzó la empresaria.

"Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados", sumó Wanda. En este sentido, le agradeció a la producción por no haber censurado esa parte. "Gracias Telefe, por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación. Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento", cerró la mediática.