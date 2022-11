Mora le soltó la mano a La Tora tras su salida de Gran Hermano: "Mala jugadora"

Mora Jaborinsky, participante de Gran Hermano, contó la verdad sobre su amistad con Lucila "La Tora".

Mora Jaborinsky, la tercera eliminada de Gran Hermano (Telefe), se sinceró sobre su vínculo con Lucila "La Tora", la participante más detestada de la casa actualmente por los televidentes.

Al igual que Mora, "La Tora" se ganó el odio del público debido la forma en la que trata a sus compañeros y por el conflicto que genera entre todos dentro de la casa. Ahora que Mora está afuera, reconoció que no le gusta el papel que está haciendo Lucila y dijo que su amistad con ella siempre fue falsa.

En medio del debate de Gran Hermano, Robertito Funes y Cristian U le preguntaron a Mora cómo veía la situación desde afuera y qué pensaba de "Los Monitos", el grupo de villanos de la casa al que ella pertenecía.

"La verdad es que por lo que estuve viendo, se ve re distinta la casa desde afuera. Tengo que decir que no me gusta 'La Tora', que no me gusta Juan", se sinceró Mora. "Pero con Lucila eran inseparables, carne y uña, ustedes dos...", señaló el conductor del debate. "¡No! Era todo acting, todo de cartón. No nos llevábamos muy bien", explicó Mora.

Cuando Robertito le pidió que definiera a 'La Tora' en pocas palabras, Jaborinsky dijo: "Mala jugadora". En cuanto a Juan, lo describió como "serio". "No puede ser que no banques a tu grupo estando afuera... Vos también jugaste mal y los chicos igual adentro te siguen bancando", comentó Nadia Epstein.

Mora acusó a Telefe por discriminación tras su salida de Gran Hermano

Mientras la mayoría de los televidentes de Gran Hermano coincidieron en que Mora tenía que irse de la casa porque era muy conflictiva, algunos periodistas de espectáculos, como Laura Ubfal, Flor de la V y Nancy Pazos, opinaron que el público la sacó por no ser tan hegemónica como el resto de sus compañeras.

El periodista de Intrusos (América TV) Pablo Layus le preguntó a Mora si creía que era una "casa hegemónica", a lo que la joven reconoció: "Creía que iba a haber más diversidad en distintas cuestiones, pero son todos lindos y lindas".

En cuanto a las acusaciones de que tuvo actitudes malvadas hacia sus compañeros, dijo: "Obviamente todo se dijo porque está grabado, pero yo creo que con recortes, acortando cosas, sacando cosas de contexto y demás, todos somos los malos de la película". En este sentido, aseguró que siempre se mostró como es adentro de la casa y que en ningún momento fingió nada.