El dramático momento que vive Thiago Medina a poco tiempo de ser papá: "Todos los problemas"

El participante de Gran Hermano dio a conocer que sufrió un duro revés económico. Thiago Medina habló de su negocio que fracasó.

Thiago Medina es un influencer y celebridad de televisión que comenzó su carrera el año pasado gracias a su paso por Gran Hermano 2022. El joven de 20 años será padre junto a su pareja, Daniela Celis, y por ese motivo una noticia relativa a un fracaso económico generó preocupación en sus fans. Qué pasó con su trabajo.

El exconcursante del reality show de Telefe tenía una verdulería y reveló el motivo que lo llevó a decidir cerrarla. Medina se mostró acongojado con la medida que debió tomar y aseguró: "La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía. Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día boludeando, tomando, fumando. Entonces, para no quedar mal, cerré".

Medina se dejó ver con su espíritu positivo a pesar de lo que atravesó y dio a conocer el proyecto que tiene pensado llevar a cabo con el dinero recaudado de la venta. "Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado. Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si siempre van y compran en otro lado, me dicen ‘¿por qué no hago mi propia marca?’ Estamos viendo todo con Dani para hacerlo", comentó entusiasmado el exhermanito.

A pesar de esta realidad, Daniela Celis habló sobre su embarazo hace pocos días en Telefe y allí dio a conocer que tanto ella como su pareja están en un buen momento económico y que estaba contenta de esa realidad ya que van a tener gemelos. Dadas esas declaraciones, se puede deducir que el cierre de su verdulería no le significará un problema grave a nivel financiero.

Daniela Celis, sobre el lugar donde concibieron a los gemelos

"Ya sé en dónde hicimos los bebés. Se me ocurre la conversación que tuvimos después de haberlo hecho porque la obstetra me dijo ‘las fechas promedio son estas. Vimos las fechas y pensamos lo que pasó en ese momento. Y con Thiago dijimos ‘no puede ser, fue en ese momento", comentó Celis en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe. Y cerró: "Fue en Brasil, en Buzios. Justo fue una noche que nos escapamos a la playa a disfrutar de las olas, del mar, de la noche, las estrellas, la luna... Pasaron un montón de cosas esa noche".

Thiago Medina y Daniela Celis, angustiados por cómo se dieron las cosas en la noticia de su embarazo

La pareja quería contarles a sus allegados con tiempo sobre la llegada de sus gemelos pero la prensa no los dejó y ellos se mostraron algo enojados al respecto. "En realidad nosotros queríamos primero contarles a nuestros familiares, a nuestra gente pero, no sé cómo hicieron, pero salió todo a la luz no quedó otra que salir a decirlo porque si esperábamos un poco más iba a ser peor. Como que nos sacaron eso, fue feo", comentó Medina. Por su parte, Celis contó: "Yo siempre quise ser madre joven y tenía idealizado el momento de contarlo. Sentí que me arrebataron ese momento tan lindo de mi vida. Me dolió", en diálogo con A la Barbarossa.