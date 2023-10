El inesperado adiós de una figura de Telefe: “Los voy a extrañar”

Una celebridad del canal se despidió de sus compañeros. La figura de Telefe se ausentará dle ciclo donde trabajaba.

Telefe es uno de los canales líderes de la televisión argentina y después de un tiempo de perder contra El Trece, desde hace varios años se encuentra en lo más alto del podio de emisoras nacionales. De esa manera, cada suceso que ocurre dentro del canal es de gran relevancia para el público y así fue con una reciente salida de una figura del programa donde participaba. La joven se mostró conmovida por la realidad que afrontó.

"Para mí hoy es un hasta luego. Los voy a extrañar un montón. Estoy con un montón de cosas. Con proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo", comentó Julieta Poggio por su salida de Fuera de Joda, el programa de streaming que llevaba adelante junto a sus excompañeros de Gran Hermano, Lucila Villar, Nacho Castañares y Daniela Celis. De esa manera, la celebridad aseguró que atravesó un gran momento de su vida con ese trabajo pero que ya no puede continuar en el mismo.

Poggio protagoniza la obra Coqueluche, dirigida por José María Muscari, y además sería tenida en cuenta para un futuro proyecto de Telefe, según informó Laura Ubfal. "Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo este año con ustedes. Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto", sentenció Poggio respecto de su decisión.

"La idea es que cuando comiencen los debates en diciembre, Juli forme parte del panel algunos días, y que también participe de 'La noche de los ex'", confirmó Ubfal sobre el rol que Poggio desempeñaría en el futuro proyecto del canal de las pelotas.

Gran Hermano volvería a Telefe en diciembre.

Julieta Poggio, sobre su fanatismo por Emilia Mernes

"Siempre me gustó demasiado. Siento mucha admiración por ella. Y cuando salgo, veo un clip de ella diciendo que yo era su favorita. ¡Me volví loca! Es mi ídola suprema: le rezo. Nunca fui tan fan de alguien. Realmente veo sus fotos y digo: ‘Por Dios, la amo mucho, la admiro’", comentó Poggio sobre su admiración por la cantante de hits como La Chain y GTA. Y agregó: "“Ella bailaba y yo lloraba de emoción. Nos sacamos una foto, la pude conocer, abrazar. No supero no poder comentarle tipo ‘potra’, ‘diosa’, ‘divina’. Me regulo un poco, pero a veces le mando ‘qué hermosa sos, la estás rompiendo, te amo’. Y ella me responde con corazones. Es re buena. Y yo a veces digo: ‘Soy fan, ¿qué voy a hacer?’", en diálogo con El Pollo Álvarez en un reportaje para Infobae.

En la misma entrevista, Poggio fue consultada por sus dichos sobre la apariencia de Nicki Nicole cuando estaba dentro de la casa de Gran Hermano e hizo un mea culpa al respecto. "A veces, cuando estás muy en confianza con las personas, decís cosas de las que te podés arrepentir. De eso aprendí: que hoy en día, sobre todo las mujeres, no tenemos que opinar sobre otras mujeres. Porque yo también me inyecté los labios, no tengo problema en decirlo. Uno dice muchas boludeces ahí adentro porque estás aburrido, te sentís en confianza", sostuvo.