Rodrigo de Paul confirmó su separación de Tini: "Quiero contarles"

El famoso futbolista confirmó los rumores que surgieron hace varias semanas e hizo un fuerte descargo.

Luego de varias semanas de especulaciones y silencio por parte de la pareja, Rodrigo de Paul confirmó su separación de Tini Stoessel. El famoso futbolista hizo un comunicado en redes sociales en donde explicó el por qué de esta decisión.

Hace algunas semanas, la periodista Paula Varela confirmó a través de redes sociales que la pareja estaba separada. Desde aquel entonces, ninguno de los dos habló al respecto ni se refirió a la situación públicamente. Incluso, De Paul se mostró con un nuevo tatuaje con el nombre de Tini, lo que parecía una confirmación de que la relación seguía en pie. Pero ahora, este comunicado dejó clara la separación.

"Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho", empezó por comunicar De Paul en su cuenta de Twitter. Luego sentenció: "Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto".

Por su parte, Stoessel publicó el mismo mensaje en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la cuenta de Instagram Gossipeame aseguró que Tini le habría confirmado su separación a unas amigas hace algunos días atrás, mientras estaba en una fiesta en Ibiza.

El mal momento de Tini Stoessel con su salud mental

Cabe destacar que Tini no está pasando un buen momento de salud mental. Recientemente, la artista frenó uno de sus shows en Barcelona y les confesó a sus fanáticos, con lágrimas en los ojos: “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”.

"Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, agregó. Más tarde, dio una entrevista con El País y dijo: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales; no me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”.

Más allá de este difícil momento, aseguró que recibe una gran contención por parte de sus familiares, amigos y profesionales. "Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", cerró.