La picante confesión íntima de Camila en Gran Hermano: "Con mi hermana"

Camila Lattanzio reveló en Gran Hermano la particular experiencia íntima que vivió con su hermana gemela, Florencia.

Camila Lattanzio, participante de Gran Hermano (Telefe), dejó mudos a todos sus compañeros con una llamativa confesión sobre su vida privada: que una vez, estuvo con un chico el mismo día que con su hermana gemela.

Camila suele sorprender a los "hermanitos" con sus chistes, sus anécdotas y su manera de ser. Recientemente ocurrió cuando estaban haciendo un programa de radio en el que cada uno contaba diferentes cuestiones sobre su vida. En determinado momento, hablaron sobre intimidades y la joven de 22 años reveló que vivió una particular experiencia con su hermana Florencia.

“A mí una vez me pasó que… no era un novio, pero me pasó que estuvimos con mi hermana, con el mismo chico y el mismo día", reveló Lattanzio. "Uh, las gemelas...", respondió Julieta Poggio, pensativa. "¡Claro! La fantasía del hombre", sumó Camila.

"¿Pero juntos... juntos, los tres juntos?", le preguntó Romina Uhrig con un gesto de sorpresa. "¡No! Ni a palos, sino que mi hermana primero estuvo con un chico y después, ese mismo día, estuve yo", aclaró Camila. "Ah, tranqui...", le respondió la exdiputada.

Santiago del Moro frenó en seco a Camila Lattanzio mientras estaban en vivo

Recientemente, Santiago del Moro le paró el carro a Camila Lattanzio mientras estaban al aire por la pantalla de Telefe. La actitud del conductor tomó por sorpresa a todos los televidentes, ya que nunca antes le había hablado de esa manera a ningún otro participante. Miles de usuarios de las redes sociales repudiaron el momento y apuntaron contra Del Moro por su extraña actitud.

Todo comenzó cuando el conductor anunció que los exparticipantes de la casa iban a enviarles saludos a los actuales. "Hoy no van a entrar por la puerta, sino por la TV. ¿A quién les gustaría ver? Arranquemos con el primer saludito de buena onda”, comenzó Del Moro. De fondo, se escuchó la voz de Camila diciendo: "Ah, ¿era mentira?".

Luego, mostraron en pantalla un tape de Martina Usher Stewart, la segunda eliminada de la casa, enviándoles un saludo a los "hermanitos". "¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Bueno, queda muy poco tiempo adentro de la casa. A meterle fuerza, que sus familiares los están esperando afuera. Espero que le metan mucha garra a la final. Se habló y se criticó mucho mi personalidad, pero a la gente que quedó adentro, habría que analizarla un poquito”, dijo Martina en aquel clip.

Camila no pudo ocultar su decepción y le dijo a Del Moro: “¡Cualquiera, Santi! ¡Pensé que iba a venir un artista... Lali (Espósito), qué se yo!”. Fue entonces cuando el conductor la frenó y le dijo: “Escuchame una cosa, pará, pará, pará. Más respeto con este programa que esta gente entró primero que vos, Camila. Es Martina, segunda eliminada...". Según miles de usuarios de las redes, fue un contestación demasiado hostil, lo cual indicaría que la producción tiene favoritismo por ciertos participantes y por otros no.