Feroz pelea a los gritos en Gran Hermano terminó con la inesperada amenaza de Romina a Camila: "Pelotuda"

Romina y Camila se cruzaron feo en Gran Hermano por una situación vinculada al reingreso de Walter "Alfa". Clima de tensión en el reality show de Telefe.

Romina Uhrig se sacó contra Camila Lattanzio para defender a su amiga Julieta Poggio en Gran Hermano. El clima de máxima tensión se generó a raíz de un reclamo de la joven de 21 años, dado que se sintió incómoda por una actitud que tuvo cuando dio el reingreso de Walter "Alfa" Santiago al reality show de Telefe.

"No me molestó lo que me dijiste Cami, me molestó la actitud que tuviste como cagándote de risa diciendo que vuelve Coti", expresó Julieta. Lo que sucedió fue que Camila reaccionó eufórica tras el fugaz ingreso de "Alfa", con quien se llevaba bien, distinto a la situación de la joven y Romina. No solo eso, sino que comenzó a preguntarles qué pasaría si ingresa Coti Romero, quien protagonizó una feroz pelea con ellas dos y tampoco terminaron en buenos términos.

Mientras Camila intentaba justificar que no lo hizo a propósito, Julieta dijo: "Vos no sabes como se pueden tomar las cosas las personas. Vos sabes que yo no terminé bien las cosas con 'Alfa' ni con Coti. Que dijeras 'ay vuelve Coti' cagándote de risa a mi no me da risa". En ese momento, no pudo contener las lágrimas y se largó a llorar, consolada por Romina.

"Yo no te lo quise decir así Juli", le explicó Camila, aunque poco le importaba a la joven, ya que le seguía reclamando. Allí intervino Romina, a quien se la veía con cara de pocos amigos y se sumó a los reclamos de su compañera atacando con todo a la participante.

"Eso sabes muy bien que a Juli le hace mal ¿Cuántas veces lo dijo?", manifestó. "Me puse feliz que venga 'Alfa', nada más", siguió defendiéndose quien ingresó a través del repechaje. En el cierre de la discusión, la exdiputada soltó fuertes comentarios con amenazas en el marco de la gala de eliminación del domingo 12 de marzo. "Es una pelotuda. Se hace la boluda, ojalá que se vaya", lanzó a pocos metros de donde ella se encontraba.

Marcos se pudrió y dejó expuesta a Julieta y Romina en Gran Hermano

El ingreso de Walter "Alfa" Santiago a la casa de Gran Hermano generó un momento de absoluta tensión entre los cinco participantes que quedan. Sin embargo, y tras la breve visita del hombre de 61 años, todo desencadenó en una picante discusión en la que Marcos Ginocchio le dijo lo que piensa a Julieta Poggio y Romina Uhrig.

Luego de que "Alfa", que tuvo una misión secreta, dejara la casa, Julieta le recriminó a Camila Lattanzio que se alegrara tanto por su regreso. Incluso, todo empeoró cuando Santiago del Moro le preguntó a los concursantes quién quería que Walter se quedara definitivamente en el reality.

La joven cantante levantó la mano y esto hizo estallar de bronca a Poggio y Uhrig, quienes también se lo recriminaron. Ya sin "Alfa" dentro de la casa, Nacho le preguntó a sus compañeros qué hubiera sucedido si todos aceptaban el regreso del verborrágico participante: "Si decíamos todos que sí, ¿se quedaba?". "Y sí, seguro...". Inmediatamente después, Marcos intervino y lanzó: "No sé si se quedaba a hacer la misión o si se quedaba como jugador". "Ay, no yo pensé 'ahora vienen todos'", comentó Julieta.