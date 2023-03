Gran Hermano: Nacho le suplicó a Julieta Poggio que vaya a bañarse y fue humillada

Tenso momento en Gran Hermano: Nacho tuvo que obligar a Julieta a pasar por la ducha. Qué fue lo que pasó con Julieta Poggio en el reality de Telefe.

Julieta Poggio protagonizó un momento tenso en la casa de Gran Hermano. Es que Nacho Castañares la cruzó en el living de la casa más famosa del mundo para pedirle que vaya a bañarse. Inmediatamente, las redes sociales se hicieron eco de la situación y destrozaron a la bailarina.

La situación se dio durante la noche posterior a la gala de eliminación. "Me cuesta activar porque tengo sueño", expresó Julieta Poggio, visiblemente cansada y con ganas de ir a dormir. En ese momento, Nacho Castañares la invitó a pasar por la ducha manifestando "ya, ya, ya, vamos".

"Pará, un ratito más", suplicó Julieta Poggio, quien no tenía ánimos de bañarse en ese momento debido al cansancio que manifestó. Entre Nacho y Camila Lattanzio, la jugadora fue obligada a tener su momento de aseo. "No, porque vamos todos a dormir. Una miniducha, Juli", señalaron. Instantáneamente después de viralizarse este video, en Twitter no perdonaron a una de las cuatro finalistas del certamen.

"Le escapa al agua", expresó un usuario. Por otro lado, otro de los cibernautas fue aún más tajante: "Tal vez le sintió el olor a pocha, hoy a la mañana Romina se lo dijo así textual. Todo bien con el revoque pero creo que no conoce la higiene". Lo cierto es que Julieta Poggio nuevamente fue protagonista de un momento tenso dentro de la casa de Gran Hermano.

Salió a la luz otro polémico video de Camila Lattanzio de Gran Hermano

Camila Lattanzio volvió a generar polémica por un nuevo video que se viralizó en las redes sociales. También publicado en TikTok antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, en esta oportunidad el reel causó repudio en muchas personas que leyeron la descripción del mismo.

"Si me vas a cambiar que sea por una dama, no por una vieja que dan ganas de preguntarle cuánto cobra la noche", escribió Camila en el video que publicó en 2022. Como cortina musical, eligió la canción "Butakera" que fue interpretada por La Joaqui junto a Alan Gómez y El Noba.

Muchas personas al ver este video expresaron su repudio en los comentarios, preguntándole a Camila Lattanzio dónde quedó "la bandera del feminismo". Lógicamente, la participante no puede ver lo que la gente le escribe ya que está aislada dentro de la casa de Gran Hermano. Este domingo, en la gala de eliminación, se sabrá si vuelve a su vida anterior o continúa rumbo a la gran final.