La promesa de Florencia, la hermana de Camila de Gran Hermano, a su papá por el fútbol: "Homenaje"

En una de las primeras conversaciones que tuvo en la casa, Florencia Lattanzio contó que es futbolista y todas las situaciones que le tocó vivir a lo largo de su trayectoria. En charla con El Destape, uno de sus entrenadores de Excursionistas, reveló cuál fue la promesa que hizo a su padre.

En las últimas semanas, Gran Hermano se convirtió en uno de los programas más visto del país y esta semana se conoció el ingreso de una futbolista a la casa. Se trata de Florencia Lattanzio, hermana gemela de Camila -una de las participantes- y que actualmente es arquera en uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Si bien apenas entró a la casa se conoció un video viral sobre su comportamiento, lo cierto es que detrás de esas imágenes hay una historia detrás que tiene que ver con lo que significa el fútbol para ella.

En una de las primeras conversaciones que tuvo en la casa, Florencia Lattanzio contó que es futbolista y todas las situaciones que le tocó vivir a lo largo de su trayectoria. La joven es arquera y tuvo varios pases por diferentes clubes. La "Puma", como es reconocida en primera división, surgió del Club Atlético Boca Juniors. Luego pasó a Comunicaciones donde jugó un par de encuentros y tuvo una nueva transferencia a Excursionistas. Actualemente, la guardameta ataja en Independiente de Avellaneda. Justamente, este último club fue el que le dio permiso para ingresar a la casa de Gran Hermano.

En una charla con el resto de sus compañeros en la casa, Florencia se animó a hablar sobre la situación del fútbol femenino: "Todavía hay muchas compañeras que no se pueden dedicar 100% al fútbol porque necesitan mas de un trabajo para poder vivir". Sin embargo, también reveló que hubo una modificación en el día a día de las deportistas. "Antes de la semiprofesionalización del 2019, no te pagaban nada. Hoy en día todo cambió y sigue cambiando para bien", indicó mientras hablaba con una de las personas que -actualmente- viven con ella.

Más allá de su opinión sobre el fútbol femenino, en los últimos días también se viralizaron imágenes de ella en un partido contra El Porvenir. Después de un encuentro, la arquera salió festejando, le gritó a un par de rivales y se generaron algunos incidentes con sus colegas del equipo de Gerli. La situación terminó en una pelea brutal entre jugadoras en el medio del campo de juego. A raíz de esta situación, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspender a la arquera por seis partidos debido a los incidentes, aunque Excursionistas apeló la sanción. Esa situación, finalmente, no prosperó.

La promesa de Lattanzio a su papá

Si bien la imagen que se viralizó sobre Florencia tiene que ver con una acción violenta dentro del campo de juego, lo cierto es que para algunas personas en Excursionistas, la relación que quedó es mucho más profunda. El coordinador del "Verde", Carlos Guillaume, en charla con El Destape contó una situación que describió a Lattanzio. "Se viralizo un video de ella jugando contra El Porvenir en la que se desata una batalla campal por culpa de ella", recordó y agregó: "La realidad es que me quedo con algo que me llamo la atención, y si bien es discutible si está bien o mal, no dejó de llamarme la atención".

En este sentido, Guillaume rememoró una situación que la caracterizó: "A la semana de comenzar a entrenar con nosotros, su padre fallece de muerte súbita". Después de un golpe tan duro, Lattanzio tomó una decisión y el coordinador de Excursionistas añadió: "Eso fue un día a la madrugada. Y ese mismo día se presentó a entrenar, y le dijo a sus compañeras que 'su papá le dijo que ella iba a llegar a primera', entonces el mejor homenaje que ella podría hacerle a él, es no faltar a ningún entrenamiento".