La hermana biológica de More Rial habló sobre su adopción: "Niego"

Tras la aparición mediática de la madre biológica de la hija de Jorge Rial, ahora salió a hablar su hermana y reveló más detalles sobre la adopción.

La escandalosa pelea entre More y Jorge Rial sumó un nuevo capítulo con la aparición mediática de la madre biológica de la joven de 24 años. La mujer, oriunda de Tucumán, contó que hasta el día de hoy se arrepiente de haberle dado en adopción a su hija en manos del conductor y Silvia D'Auro, exesposa del periodista. Y ahora también decidió hablar la hermana biológica de More para defender a su mamá.

"Ella se emborrachaba y me mandaba audios pidiéndome perdón y yo la bloqueaba. Yo no la siento nada parte mío, le doy gracias que me dio a luz, pero no me copó nada que de en adopción a una persona y adoptes a otra", indicó la influencer. Además, manifestó que no tiene intenciones de conocerla

El tema tuvo gran repercusión y este jueves intervino una de las hijas de la madre biológica de Morena. “Yo soy la mayor, tengo 30 años y siempre mi mamá me contó sobre su existencia”, indico la mujer que se negó a revelar su identidad. “Mi madre no se quiso desprender de la bebé”, aseguró, en diálogo con A la tarde.

La mujer se llama Azucena Luna y, además de Morena y la joven que salió al aire en América TV, tiene un hijo y adoptó a una sobrina. “Me molestó cómo se refirió a mi mamá, niego que le haya hablado en estado de ebriedad, es su estado de nerviosismo”, afirmó y le pidió a su hermana que le de la oportunidad de conocerse. "Mi mamá no busca la plata ni nada y yo busco conocer a mi hermana”, subrayó.

“Es verdad que mi mamá intentó envenenarse”, relató la joven que nació cuando su madre tenía 15 años y se crio en su primera infancia con su abuela. También reiteró que la adopción de More no fue por dinero: "Si dicen que le dieron plata a mi mamá, es mentira".

Por su parte, More había dicho que había logrado contactarse con su madre biológica, pero que no tenía ningún interés en conocerla. "A mi me abandonaron", remarcó y cuestionó que si la situación familiar era tan mala y no tenían condiciones para criarla, cómo es que después esa misma mujer adoptó a su sobrina.

“Lo único que le pido a Morena es que ella abra su corazón y nos dé la oportunidad de conocerla, mi mamá es una buena madre”, explicó la muchacha de 30 años y reveló que “Morena se parece mucho a la familia de su papá”. “No busco nada más que conocer a mi hermana, nada más”, concluyó.

El desgarrador relato de la madre biológica de More Rial

Morena Rial, pese a su perfil mediático, siempre evitó hablar de su familia biológica. Sin embargo, parece que su pelea con Jorge la hizo cambiar de parecer y el pasado martes reveló que Azucena Luna, su mamá biológica, se comunicó con ella, pero que decidió bloquearla. “No sé si estoy preparada”, admitió, ante la posibilidad de conocerla. Horas más tarde, en LAM compartieron la palabra de la mujer en cuestión quien, por primera vez, contó su versión de la historia.

Azucena, una mujer oriunda de Tucumán, tenía 20 años cuando quedó embarazada de Morena a quien, poco después de nacer, dio en adopción de manera directa a Jorge Rial y Silvia D’Auro. A pesar de que pasó muchos años en silencio, esta semana contó cuál fue su relación con Silvia D’Auro, exesposa de Rial, y madre adoptiva de Morena y Rocio.

Azucena tenía dos hijos, un nene y una nena, a quienes tuvo con su pareja anterior. Más tarde, quedó embarazada de Morena y quiso seguir con el embarazo, "pero en el medio aparecen terceras personas que le llenan la cabeza al papá biológico de Morena, lo hacen dudar de su paternidad, le empiezan a decir que ese bebé no era de él, y él le dice que no quería continuar con el embarazo", había explicado Cora de Barbieri. No obstante, Azucena decidió continuarlo y dar a More en adopción.

"Llega a Silvia D'Auro y Jorge Rial por unos amigos albañiles que estaban trabajando en la casa de Silvia, y cuando se enteran de la situación que estaba pasando esta señora, no sé de qué forma llega a Silvia, y ella le propone contactarse y le explica que querían formar una familia y adoptar hijos", detalló la periodista.

De acuerdo al testimonio de la mujer en el programa conducido por Ángel de Brito, solo tuvo diálogo con la entonces esposa del periodista. De hecho se enteró que él la había adoptado al ver una foto de la pareja con la bebe en brazos: Me emocioné y lloré, pero sin plata no se puede hacer nada”.

Cuando le preguntaron si había podido amamantarla, contestó: “No, no me dejaron porque le dije ‘si le doy el pecho, me lo llevo’. Porque si le doy el pecho a mi bebé ya no lo puedo despegar de mí. Ella no quería que le diera el pecho para que no me encariñe”. Y agregó: “La tuve en mis brazos, la abracé cuando estaba en la clínica. Pero bueno, la tuve que dejar”.

En cuanto a cómo vivió la separación, manifestó: “Fue horrible para mi, porque después he llegado a tomar veneno que mi hijo, el mayor, quedó con traumas porque vio cómo me llevaban en la camilla. Yo me quería morir”. Con la voz entrecortada por la emoción, y después de admitir que se arrepentía de la adopción, agregó: “Cada vez que me acuerdo me pongo mal. Todo lo que pasó, tener que separarme de ella. Yo la veo sufrir y me duele mucho”.

En ese sentido, habló del reciente descargo de Morena, quien dejó en claro que el inicio de su distanciamiento del conductor de C5N fue por conflictos económicos. “Ahora ver que el padre la dejó desamparada, me duele el alma porque tanto ha anhelado tener un hijo para ahora dejarlo a la suerte de Dios... Si no son capaces de adoptar bien a un niño, que no se metan a adoptar”, aseveró Azucena.

Finalmente, reveló que tiene deseos de volver a estar en contacto con la joven de 24 años y que desea conocer a su nieto Francesco -fruto de la relación entre Morena y Facundo Ambrosioni-. Y sobre Rial indicó: “No quiero dirigirle la palabra a ese hombre. Al ver cómo trata a mi hija no quiero hablarle. Me da miedo, no quiero que después de tantos años venga a arruinar mi vida.