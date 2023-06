La madre de More Rial rompió el silencio y dijo lo que nunca se animó a decir: "Muy rencorosa"

La madre biológica de Morena Rial reveló su historia y contó detalles desconocidos sobre el momento en que la dio en adopción.

La madre biológica de Morena Rial apareció en medio del escándalo que la joven de 24 años enfrenta con su padre, Jorge Rial. La mujer, llamada Azucena Luna, es oriunda de Tucumán, tiene 45 años y tuvo a More cuando apenas tenía 21 años. Repentinamente, se hizo presente y brindó una entrevista con la periodista Cora Debarbieri, en la que contó su historia y la verdadera razón por la que decidió darla en adopción.

Días atrás, More había dicho que había logrado contactarse con su madre biológica, pero que no tenía ningún interés en conocerla. Más tarde, la mujer apareció y conversó con Debarbieri en A la Tarde (América TV). Según la periodista, la mujer le contó que hasta el día de hoy se arrepiente de haberle dado en adopción a su hija en manos de Jorge y Silvia D'Auro.

De acuerdo con el relato de Cora, Azucena tenía dos hijos, un nene y una nena, a quienes tuvo con su pareja anterior. Más tarde, quedó embarazada de Morena y quiso seguir con el embarazo, "pero en el medio aparecen terceras personas que le llenan la cabeza al papá biológico de Morena, lo hacen dudar de su paternidad, le empiezan a decir que ese bebé no era de él, y él le dice que no quería continuar con el embarazo", explicó la periodista. No obstante, Azucena decidió continuarlo y dar a More en adopción.

"Llega a Silvia D'Auro y Jorge Rial por unos amigos albañiles que estaban trabajando en la casa de Silvia, y cuando se enteran de la situación que estaba pasando esta señora, no sé de qué forma llega a Silvia, y ella le propone contactarse y le explica que querían formar una familia y adoptar hijos", detalló Cora. Luego, leyó la frase que la mujer le dijo por mensaje de texto: "Ya me va a perdonar, se que es muy rencorosa, pero se le va a pasar. Deseo conocerla, pero si ella no quiere, la entenderé".

"Ella llega a vos porque en algún momento de su vida se pone a trabajar en una casa de familia y la patrona la incentiva a que te busque. Ella no sabía quién era Jorge Rial y Silvia D'Auro", le explicó Cora a Morena. Sin embargo, la joven dijo que Azucena se volvió a poner en contacto con ella, pero que no siente un interés por conocerla. "Ella se emborrachaba y me mandaba audios pidiéndome perdón y yo la bloqueaba. Yo no la siento nada parte mío, le doy gracias que me dio a luz, pero no me copó nada que de en adopción a una persona y adoptes a otra", cerró More.

More Rial planea denunciar a Jorge Rial

Durante aquella entrevista, More anunció que iba a denunciar a su padre, Jorge Rial, por haberla internado en un psiquiátrico sin su consentimiento en el año 2015. “Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad. Mi abogado, Alejandro Cipolla, tiene todas las pruebas de las cosas que digo”, comenzó More, en referencia a aquella vez. Y agregó una fuerte amenaza para el periodista: "Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá para que los médicos que avalaron esa internación no pueden ejercer más".