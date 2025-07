La furia de Cormillot con el programa de Canosa: "Es una falta de respeto"

La furia de Cormillot con el programa de Canosa.

Viviana en vivo, el magazine de Viviana Canosa, será levantado de la programación de El Trece este jueves 31 de julio, pero en su anteúltimo día al aire, el periodista Mariano Roa protagonizó un fuerte cruce al aire con Adrián Cormillot: el médico nutricionista se hartó y abandonó el móvil. El debate que hizo enojar al hijo de Alberto Cormillot en el programa de Canosa, ausente en el estudio.

A raíz de la lamentable noticia de la muerte de Alejandra Locomotora Oliveras, en el programa de Viviana Canosa hablaron sobre polémicos métodos para adelgazar que recomiendan algunos influencers y Adrián Cormillot participó en la charla desde un móvil que no tardó en ponerse chispeante por un cruce entre Mariano Roa y Adrián Cormillot.

“Acá un médico, que Cormillot conoce muy bien, me está diciendo una cosa interesante, que es el tema del debate, anabólicos con estos que son también dietas, que son inyectables. Son debates, para que la gente entienda, después nosotros vamos informando con la información que tenemos”, sostuvo el panelista Mariano Roa. “No voy a entrar en esta discusión, está comparando anabólicos con medicaciones y drogas para el tratamiento de enfermedades”, lo frenó en seco Cormillot. "No, no te enojes, te estoy comparando lo que dice el Pollo, que decía del tema de los debates”, siguió Roa.

Pero Adrián Cormillot sentenció: “No, no quiero perder el tiempo, perdón, no quiero perder el tiempo. Mezclar el tratamiento de una enfermedad con anabólicos es una falta de respeto”. Con ironía, el panelista increpó al hijo de Alberto Cormillot y sostuvo: “No sé por qué te hace tanto problema el anabólico, ¿por qué no podemos hablar de los anabólicos? Lo que yo quería hacer es el debate, el debate de cuestiones…Acá lo están poniendo en duda, están poniendo en duda si es saludable o no es saludable”.

La furia de Adrián Cormillot contra Mariano Roa: "Ya está chicos"

“Chicos, ¿quieren hablar con otro médico? ¿Te puedo decir algo? Ya cumplí mi rol, les expliqué, los informé. El otro día, un futbolista dijo algo muy interesante, no confundamos información con conocimiento”, lanzó, cansado, Adrián Cormillot. Y agregó: “Información es saber que el tomate es una fruta, conocimiento es saber que no va a la ensalada de fruta y acá obviamente este muchacho sabe mucho, conoce mucho de tomates, pero lo pone en la ensalada de frutas. Muchas gracias”. “Me encanta el tomate, haría puré de tomate todo el día”, se burló Roa.

Adrián Cormillot no permitió la falta de respeto del panelista de Canosa y, enfurecido, afirmó: “Estoy laburando, éste es mi laburo, estoy viendo pacientes y ayudando a la gente a mejorar su vida, interrumpí el laburo para hablar con ustedes. Ya hablamos de la pastillita, el caramelito y el anabólico, ya está chicos”.