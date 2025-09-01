La estrella internacional que persiguen Telefe y Wanda Nara para MasterChef: "Están tratando"

La estrella internacional que persiguen Telefe y Wanda para MasterChef.

MasterChef Celebrity está cerca de empezar sus grabaciones y Telefe empezó su carrera para cerrar los últimos contratos de las figuras que estarán en la nueva temporada. Y en las últimas horas, la periodista Paula Varela reveló el nombre de una estrella internacional que Wanda Nara querría tener sí o sí entre los famosos.

En las próximas semanas se harán las fotos oficiales de la nueva temporada de MasterChef Celebrity con Wanda en la conducción y el clásico jurado de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui de vuelta, y Telefe está cerrando los últimos contratos de los, por lo menos, 20 participantes que habrá en la nueva temporada del reality de gastronomía. En este marco, en Intrusos (América TV) se reveló que el canal querría una figura internacional y Paula Varela deslizó: “Mega figura top y yo la amo, están tratando de cerrar con ella”.

Se trata de la mexicana Verónica Castro, popular actriz de telenovelas y mamá del cantante de pop romántico Cristian Castro. En los últimos años Verónica tuvo un resurgir en la cultura joven por su participación en la serie La casa de las flores, de Netflix. La actriz tiene un fuerte nexo con Argentina debido a que es amiga íntima de Susana Giménez, quien la ha llevado a su programa en algunas oportunidades.

Quiénes serían participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity