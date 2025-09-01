Se conoció un dato desgarrador sobre Silvina Luna a dos años de su muerte.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, siendo víctima de una enfermedad renal generada por la mala praxis en cirugías estéticas realizadas por Aníbal Lotocki. Y a dos años de su fallecimiento, su mejor amiga decidió contar un dato desgarrador del momento en que le diagnosticaron "la enfermedad".

Entrevistada por A la barbarossa, y antes de relatar cómo fue el momento en que Silvina Luna se enteró de la situación que estaba pasando, Soledad Rodríguez aseguró: "En el chat de mejores amigas nos contamos qué soñamos con ella y nos acordamos con una sonrisa. Siento que es una manera de comunicarnos, de seguir estando relacionadas. Tratamos de quitarle el drama y de quedarnos con lo mejor, después de haber vivido todo lo que vivimos”

“Fuimos muy amigas. Muchos años. Lo más importante es recordarla con mucha alegría, porque ella era eso. Incluso cuando le diagnosticaron la enfermedad siempre estuvo positiva, con alegría y feliz”, expresó la mejor amiga de Silvina Luna. Lo último narrado fue desgarrador para los televidentes, puesto que se enteraron que la actriz contaba con un optimismo pleno para salir de una situación que finalmente terminó quitándole la vida.

El revés judicial para Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

El médico Aníbal Lotocki tendrá que cumplir su condena a 8 años de cárcel y no podrá presentar más apelaciones, luego de que la Corte Suprema rechazara su recurso en la causa por la que fue condenado por las lesiones que le provocó a Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna –ya fallecida- y Graciela Trenchi con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA. Así, queda firme la condena por mala praxis.

El médico Aníbal Lotocki tendrá que cumplir su condena a 8 años de cárcel.

El máximo tribunal rechazó el planteo que habían presentado los abogados del falso cirujano y que ya había sido denegado previamente por al Cámara de Casación, donde además se le elevó la condena (que en un principio había sido de 4 años). En esa instancia se agregó también el delito de estafas, rechazado durante el juicio.

Su detención había sido ordenada el 18 de octubre de 2023, en el marco de otra causa por homicidio, la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate. Si bien al principio habían determinado no investigarlo por la muerte de Silvina Luna, todo cambió el 9 de noviembre de ese año. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones complicó su situación y revocó el fallo que desestimaba la denuncia por el fallecimiento de la actriz y modelo; por eso, será investigado por presunto homicidio.