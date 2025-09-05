Wanda Nara contó que salió con un participante de MasterChef Celebrity: "Hubo".

Wanda Nara, una de las conductoras del reality MasterChef Celebrity, que se estrenará en las próximas semanas por Telefe, contó que salió con un participante del programa. Qué dijo Wanda Nara.
El divertido momento ocurrió durante el anuncio de los primeros 20 participantes confirmados para el reality, en el que a Wanda justo le tocó sacar el nombre de, nada más y nada menos, su exesposo, Maximiliano López, con quien tiene tres hijos.
“Yo no puedo creerlo. ¿Esto es verdad?”, dijo Wanda cuando vio el nombre de López en el papel. En ese momento, Verónica Lozano, la otra conductora, le preguntó: "¿Salíó con vos? ¿Hubo intercambios de cosas?”.
A esa pregunta, Wanda Nara reveló: "Más que eso. No es que salió. Hubo intercambio de todo. Ya se los voy a develar, es un hombre. Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba como en piquete, no le quería cocinar. Evidentemente, habrá aprendido a cocinar". Luego, Lozano le preguntó si Wanda y este participante "tuvieron sexo", por lo que su compañera sentenció: "Sí, y no nos cuidamos tres veces".
El momento en que mostró el sobre
Inmediatamente después de los chistes, Wanda Nara mostró el sobre y expresó: “Maxi López por Buenos Aires, o sea, es todo una bomba. Qué va a hacer un Masterchef, qué va a hacer en mi trabajo, en mi canal”.
“¿Va a vivir en tu departamento? ¿Va a vivir en el Chateau?”, le preguntó Lozano, y Wanda contestó: “No, él está muy bien. En pareja, va a ser papá, tiene una nena hermosa él y tiene a mis tres hijos, que está bárbaro que me venga a ayudar un poco en la paternidad”.