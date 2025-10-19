El desgarrador mensaje de Darío Barassi por el Día de la Madre.

Este domingo 19 de octubre se celebra en todo lo ancho y largo de la Argentina el Día de la Madre. Se trata de una fecha más que especial para aquellas que lo son y también para sus hijos, que aprovechan la ocasión para recordarles el amor que les guardan y pasar juntos un día sumamente emotivo.

Algunos tienen la dicha de poder festejarlo con sus "viejas" aún presentes, aunque otros emplean la ocasión para recordar a las que ya no están entre nosotros. Dentro de ese último grupo está Darío Barassi, que mediante un desgarrador posteo en las redes sociales evocó a la memoria de su madre.

La emotiva publicación de Darío Barassi

El reconocido conductor subió a su cuenta oficial de Instagram una foto con su fallecida mamá y sus otros dos hermanos, acompañado de un extenso mensaje. "Llevo un par de días pensándote mucho viejita… No soy muy original, día de la madre en camino. Está publicidad siempre me hace pensar en nosotros. Esa mirada, ese destino, esa complicidad…Tus tres deseos, tus tres hijos. Nos lo hacías saber siempre. Los hombres de tu vida nos decías. Y ciertamente, lo éramos", manifestó primeramente.

Tras ello, enumeró: "Te extraño vieja. Mucho. Te siento vieja. Mucho. Te amo vieja. Mucho". "Por acá estamos todos bien madre. Solo faltas vos y tus chistes barderos, tus crisis, tus anécdotas, tus recetas, tu perfume y tus audios eternos. Feliz día donde quiera que estés ma. Que pedazo de madre fuiste, lo diste todo. Acá tus tres deseos te pensamos y recordamos siempre", prosiguió.

"Seguí deseando que a la distancia trato de cumplir lo que siempre deseaste para nosotros 3. Libertad, felicidad, esfuerzo y objetivos. Tu deseo menor te deja esta imagen y líneas. Tu deseo menor te avisa que te siente cerca. Tu deseo menor te reclama por qué no lo deseaste con menos senos y papada. Tu deseo menor te ama y te manda un feliz día", concluyó.