La China Suárez amenazó judicialmente a LAM e Intrusos: "Atención, Suar"

La actriz arremetió contra los programa de El Trece y América TV para que no hablen más de ella y su historia con Mauro Icardi.

El escándalo que rodea a Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez acaparó todos los canales de la TV argentina. Sin embargo, la actriz que habría mantenido una relación por medio de mensajes privados con el delantero de PSG sólo arremetió contra Los ángeles de la mañana (LAM) e Intrusos, con una intimación judicial para que dejen de referirse sobre su persona y su vida íntima.

Así lo mostró Ángel de Brito en el final de su programa, cuando leyó la notificación que llegó a los estudios de El Trece. La intimación apunta contra "los programas de TV Los ángeles de la mañana e Intrusos" y advierte "a todos los periodistas que llevan adelante estos programas, a sus productores y autoridades de los canales" América TV y El Trece. Dentro de los involucrados está Adrián Suar, a quien el conductor de LAM le avisó: "Atención".

Luego de resaltar errores gramaticales y de aconsejarle a la China Suárez que se consiga otro abogado, Ángel de Brito leyó los requerimientos de la intimación judicial: "Deberán abstenerse de manera inmediata de difundir, reproducir, exhibir, referir o comentar cualquier correspondencia de carácter privada que la involucre y de inmiscuirse en tu intimidad o de afectar su dignidad".

"En caso de no satisfacerse estos requerimientos se les hace saber que se llevarán adelante las acciones judiciales correspondientes", amenazó la China Suárez, un detalle que causó un profundo enojo entre las angelitas.

Se filtraron fotos enviadas por la China Suárez a Mauro Icardi

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con María Eugenia "La China" Suárez como la tercera en discordia, no tiene fin. De hecho, continúa sumando capítulos con el correr de las horas, por lo que durante este martes 19 de octubre de 2021 se conoció que ya comenzaron a circular por WhatsApp algunas de las fotos que la actriz le envió al futbolista y que enfurecieron a su esposa, representante y madre de sus dos hijas.

Carmen Barbieri fue contundente al aire, en su programa Mañanísima: "Yo recibí unas fotos de La China desnuda, divina... ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó. Y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’, que La China le había mandado a Icardi”.