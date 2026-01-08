Drogaba con antidrepresivos a adultos mayores y luego les robaba

La Policía de Ciudad de Buenos Aires detuvo a una mujer de 36 años que drogaba a adultos mayores para luego robarles sus pertenencias. La delincuente, identificada como Soledad Guido, fue arrestada en su domicilio de la calle Homero al 2900, ubicado en el barrio de Villa Adelina, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora.

De acuerdo a fuentes judiciales, la mujer era contratada por familiares de los ancianos para realizar trabajos de limpieza y aseo. Sin embargo, luego de un tiempo, ya con la confianza ganada, empezaba a drogarlos con un fármaco llamado Sertralina -que se utiliza en diagnósticos de depresión- para sacarles dinero y otros elementos de valor.

Según reportó Infobae, el operativo de investigación contra Guido comenzó en diciembre con agentes de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad tras la denuncia de uno de los damnificados, cuyo domicilio está radicado en Palermo.

Qué secuestraron en el domicilio de la mujer que drogaba ancianos para robarles

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº2, cuyo titular es el juez Martín Peluso y quien ordenó el primer allanamiento a la casa de la delincuente. También interviene en el caso el Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Durante la requisa -antes de Año Nuevo- los agentes incautaron un blíster de Sertralina y una serie de recetas médicas. No obstante, en ese primer operativo, Guido no fue encontrada y, por lo tanto, la Policía continuó vigilando.

En los primeros días del 2026, los efectivos Brigada Salud 5, de la Policía de la Ciudad pudieron capturarla intentando ingresar a su domicilio. Entre los primeros datos que surgen de la causa es que la mujer es monotributista y que, desde hace varios años, está vinculada a servicios de salud, lo que explicaría su fácil acceso a los medicamentos.