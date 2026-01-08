Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, estaría nuevamente de novio.

Un fin de semana en Mar del Plata fue suficiente para encender versiones y comentarios en el mundo del espectáculo. Norberto Marcos, ex pareja de Fátima Flórez, quedó envuelto en rumores de un posible nuevo romance luego de ser visto acompañado de una mujer durante gran parte de su estadía en “La Feliz”.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que el comentario circulaba con fuerza en la ciudad balnearia. Según relató en su ciclo Mitre Live, desde que llegó a Mar del Plata comenzó a escuchar que un famoso estaba iniciando una nueva historia sentimental y que, tras averiguaciones propias, el nombre que aparecía era el del productor teatral.

“Desde que pisé suelo marplatense se habla de que el ex de Fátima Flórez vino a la ciudad y pasó unos días encantadores, siempre rodeado de gente que quiere”, explicó Etchegoyen. En ese contexto, remarcó que Marcos asistió al teatro y que no se habría separado “ni un segundo” de una mujer que lo acompañó durante todo el fin de semana, lo que alimentó las especulaciones.

Quién es la mujer que estuvo con Norberto Marcos en Mar del Plata

El periodista agregó que, según versiones provenientes del entorno de la obra La cena de los tontos, Marcos habría dicho que viajó junto a una “amigovia”, término que volvió a instalarse con fuerza y generó aún más suspicacias. “Acá el rumor es que pasa algo”, sostuvo Etchegoyen, aunque aclaró que decidió consultar directamente al protagonista de la historia.

La respuesta de Norberto Marcos fue categórica y buscó ponerle un freno a las versiones. Según leyó el periodista al aire, el productor negó estar en pareja y explicó que la mujer que lo acompañó es parte de su círculo cercano y cumple un rol laboral clave en su vida cotidiana.

El periodista sumó: "Ella se llama Victoria Carmona y es la viuda del mejor amigo de Norberto, Rubén Carmona. A mí me cuentan que están en un romance, pero obvio creo la palabra del empresario”.