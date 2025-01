Norberto Marcos confirmó lo que Fátima Florez no quería que se supiera: "No"

Norberto Marcos expuso lo que Fátima Florez no quería que se supiera: "No lo quería".

Tras un intenso año laboral y alejada del amor luego de finalizar su relación con Javier Milei, Fátima Florez empezó a protagonizar nuevos rumores de romance con un compañero de trabajo. Ante la polémica que generó esta noticia, Norberto Marcos, exmarido de la humorista, se cansó de las especulaciones y expuso la verdad.

Hace ya unas semanas que Florez enfrenta rumores de romance con Fernando Vázquez, su director musical. Y aunque por el momento ella no se refirió públicamente a esta situación, las especulaciones no paran de crecer. Tanto así que este lunes Norberto Marcos fue interceptado por el móvil de Intrusos (América TV) y ante la insistencia de que hable de esta presunta relación, terminó explotando y contando lo que la humorista estuvo ocultando.

"Yo por supuesto que conozco a Fernando, fue empleado mío durante todos estos años. Imaginate que, si te sorprende a vos, cómo me sorprende a mí. Es todo muy extraño, muy raro. No sabés si son estrategias de publicidad o realidades", empezó por decir Marcos totalmente desconcertado por estos rumores. Así, siguió: "A mí me llama la atención porque no la conozco a Fátima en ese papel. Decir que siempre se quisieron mucho es una mentira total, porque fue una lucha de todos estos años tratar de mantenerlo, porque ella no lo quería".

Además, sumó categórico contra el director musical: "Me llegó muchas veces que él hablaba mal de ella, y mi trabajo era bajar las aguas y mantenerlos porque los dos son excelentes en lo que hacen". Por último, sentenció: "Si es un romance, me llama la atención que Fátima lo oculte, porque no la veo como una mujer de ‘touch and go’. Si es real, pasarían a ser tal para cual. Pero desde que nos separamos, las noticias que me llegan son raras y diversas".

Fátima Flórez reveló la influencia de Javier Milei en su nuevo show

La imitadora y humorista Fátima Florez tuvo un 2023 y 2024 muy fuerte desde lo mediático por su relación con el presidente Javier Milei y pese a que el vínculo terminó hace un tiempo, la actriz reveló cuál es la influencia que aún tiene el mandatario en sus shows.

La ex "primera dama" comenzó un nuevo espectáculo en Carlos Paz por la temporada de verano y brindó una nota en la que habla sobre sus presentaciones en el show más visto de la ciudad cordobesa en este comienzo de año, así cómo de su pasado reciente con el jefe de Estado.

En una entrevista con Perfil, a Fátima Florez le consultaron si a la hora de armar el guion y los personajes hay algún "condicionante" por haber sido pareja de Javier Milei. "No, para nada. Nunca sentí condicionamientos, ni ahora, ni tampoco antes, cuando era otro el Gobierno nacional. Aquí hay una parte en que Marcelo Polino me pregunta de todo, que la gente disfruta mucho por los guiños que encuentra".

En ese sentido, la imitadora agregó: "Hago y digo lo que quiero, hay referencias al gobierno actual, hay complicidad con el público. El show es muy dinámico y también va teniendo modificaciones, soy la directora artística, buscamos que tenga de todo, que tenga humor, musicales, que todo sea dinámico. Es un show que en ningún momento descansa".

También la ex de Javier Milei se refirió a las referencias a la política dentro de su espectáculo y confesó: "Creo que le sacamos más el jugo a la actualidad. Tenemos un sketch donde tocamos la actualidad de manera absoluta, se habla de todo, se habla del día a día y eso se lleva el humor, le da un aire distinto".