Impacto en el espectáculo por el anuncio sobre la intimidad de Fátima Florez: "Antes de que nazca".

Fátima Florez habría apostado nuevamente al amor tras su relación con el productor Norberto Marcos y su romance fugaz con el presidente Javier Milei. La revelación y los detalles sobre el hombre que habría conquistado a la popular imitadora.

La noticia se dio en Intrusos (América TV) cuando el periodista Guido Záffora precisó: "Voy a confirmar la relación de Fátima Florez y el director musical. Están de novios. Están de novios desde diciembre, en Las Vegas empezaron esta relación. Él habla perfectamente inglés y oficiaba de traductor de Fátima. Iban a dormir juntos, estaban todo el tiempo. Fue un gran pañuelo".

El productor al que Záffora hizo mención se llama Fernando Vázquez, tiene 46 años, y su conexión con Fátima viene desde su relación con Norberto Marcos. "Él se hacía cargo de las cosas de las que se hacía cargo Norberto. Es el nuevo Norberto de Fátima. Este chico estaba en la banda de Cristian Castro. Ahí se lo presentaron a Norberto. A mí me cuentan que tuvo varios episodios con exceso de alcohol, con el test de alcoholemia positivo, que igualmente es muy buena gente", sostuvo el periodista.

"Se enamoraron con Fátima. El tema es que él antes de que nazca este amor, hablaba un poquito mal de ella. Como estaba con Norberto, ella se dejaba llevar, era una especie de títere. Pero están juntos desde diciembre", cerró.

Lilia Lemoine decidió contar la verdad sobre Milei y Fátima Florez: "No es"

Lilia Lemoine expuso a Javier Milei y contó detalles de su vida amorosa. La diputada de LLA fue interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, y contó cómo se encuentra la relación del Presidente con Yuyito González y, además, reveló cómo quedó el vínculo con Fátima Florez.

"Al Presidente lo veo feliz, eso es lo importante", empezó por decir Lilia al notero. Luego, contestó la pregunta sobre un posible casamiento y fue categórica: "No lo sé. Amalia es una persona que tiene una vida, no es una chica que esté desesperada por casarse y tener hijos. Me parece que van a estar tranquilos". Así luego de descartar la boda, confesó que ella fue "cupido", ya que fue quien le insistió a Milei para que vaya a la entrevista con Yuyito porque "sabía que se iban a llevar bien".

Luego, el periodista le preguntó por las últimas declaraciones de Fátima Florez en donde "no negó" haberse mandado mensajes con Javier Milei en el último tiempo, a lo que Lilia aseguró que le "parece que no está bueno meterse en relaciones". "Ellos sabrán que hacer. Pero la verdad que si hay alguien que yo quiero o con quien estuve, está en pareja, no voy a ir a meterme a propósito, no está bueno", continuó.

Finalmente, el notero le consultó "quién le gustaba más" entre Florez o Yuyito, y lejos de esquivar la pregunta Lemoine fue clara. "¿En serio me vas a preguntar? Yuyito de acá a la China. Amalia es divina, hermosa y conmigo es un amor. Con Fátima nunca hablé", sentenció con seriedad.