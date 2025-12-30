Fátima Florez volvió hablar de Javier Milei.

En plena temporada teatral y con una exposición constante en el mundo del espectáculo, Fátima Flórez volvió a quedar en el centro de la escena al hablar, sin vueltas, sobre su vínculo con Javier Milei. Desde Mar del Plata, donde se encuentra presentando su show Fátima Universal, la humorista decidió marcar límites y decir lo que piensa sobre la relación que mantuvo con el Presidente y cómo la atraviesa hoy, lejos de los rótulos y las especulaciones.

En diálogo con la prensa, Flórez fue consultada de manera directa sobre su presente sentimental y la posibilidad de seguir en contacto con Milei tras la separación. Sin confirmar ni negar del todo, eligió la cautela: “No quisiera rotular nada”, respondió de forma tajante, dejando en claro que no le interesa alimentar versiones ni etiquetas públicas.

¿Qué dijo Fátima Florez sobre su relación con Javier Milei?

Sin embargo, fue más allá y lanzó una reflexión que rápidamente generó repercusión. La actriz cuestionó la exposición excesiva de la intimidad y apuntó, sin nombrar a nadie en particular, contra quienes hacen público cada gesto mínimo de una relación. “Me parece una tilinguería total cuando aparecen mujeres que dicen ‘ay, me escribió un mensajito’. Hablo en general”, disparó, marcando una postura firme.

En esa misma línea, Flórez fue aún más categórica y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Por favor, mujeres, tengan un poco de dignidad, un poco de amor propio”. Para la artista, las relaciones personales no deben reducirse a mensajes ni a validaciones públicas. “Creo que las relaciones van más allá de eso y que tampoco es necesario contarle a todo el mundo si uno se habla o no se habla”, agregó.

La humorista también se refirió al contexto en el que se produjo la ruptura, que se hizo pública a comienzos de 2024, luego de que el romance saliera a la luz en plena campaña presidencial, a mediados de 2023. Sin dramatizar, explicó que la separación estuvo atravesada por múltiples factores. “Yo creo que a veces las situaciones en la vida se van dando, son situaciones complicadas, son profesiones también”, sostuvo.

Fátima Florez estará en Mar del Plata durante la temporada.

En ese sentido, aludió de manera implícita a las exigencias del cargo que hoy ocupa Milei y a la dificultad de sostener un vínculo en medio de agendas tan demandantes. Con un tono reflexivo y sin escándalos, Fátima Flórez dejó en claro que elige preservar su intimidad y priorizar el amor propio, incluso cuando se trata de una relación que estuvo bajo la lupa pública como pocas.