Todo ganancia: Trump consigue petróleo de Pdvsa y Venezuela comprará sus productos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este miércoles que Venezuela lo tendrá como su "principal socio comercial", lo que implica para Washginton nuevos flujos de dinero en un amplio abanico de mercados, que se suman al petróleo venezolano que recibirá en el marco de una "negociación" que anunció PDVSA esta tarde.

El anuncio de Trump en Truth Social

En un mensaje en Truth Social, Trump explicó que Venezuela hará estas "compras" con el dinero que reciba del "Acuerdo Petrolero" que están negociando. Esta suerte de acuerdo comercial incluye productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, insumos médicos y equipamento eléctrico para "mejorar las instalaciones energéticas" venezolanas. "En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos", celebró Trump.

En un comunicado, PDVSA informó: "Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

"Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", siguió y concluyó: "PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global".

El anuncio de Trump: 50 millones de barriles de crudo para Estados Unidos

El martes, Donald Trump aseguró que el gobierno venezolano está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo, los cuales serán vendidos en el mercado estadounidense y cuya recaudación será administrada por él mismo "en beneficio del pueblo de Venezuela". "Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", señaló el jefe de Estado en Truth Social.

"Solicité al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó Trump.