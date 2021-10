De Paul rompió el silencio tras ser vinculado con La China Suárez por De Brito

Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección Argentina, rompió el silencio tras haber sido vinculado con "La China" Suárez en el escándalo que también tiene a Wanda Nara, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña como protagonistas.

Rodrigo de Paul está envuelto en el escándalo del momento. El mediocampista de la Selección Argentina fue señalado en las últimas horas como uno de los hombres que tuvo algo con María Eugenia "La China" Suárez, quien se encuentra en un conflicto por diversas cuestiones: se intercambió mensajes con Mauro Icardi y provocó su separación con Wanda Nara; y también fue acusada de serle infiel a Benjamín Vicuña. Tras lo acontecido, el futbolista rompió el silencio y lanzó un contundente mensaje en clara señal de repudio a Ángel de Brito.

A través de Crónica TV, Flavio Azzaro explicó que se encargó de charlar con De Paul para tratar de esclarecer la situación en la que se encuentra involucrado. Por medio de mensajes de WhatsApp, la figura del equipo de Lionel Scaloni le aseguró: "Flavio, querido. Sí, boludo, se volvieron locos. No sé de dónde. No la vi en mi vida a La China. No sé quién dijo eso".

En tanto, el crack de la Selección Argentina que hace poco milita en el Atlético de Madrid (España) le juró a Azzaro por su hija que jamás tuvo algo que ver con "La China" Suárez: "Amigo, por Francesca (NdeR: la hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde". Es clave tener en cuenta que De Paul está casado con Camila Homs, con quien está hace más de 11 años y tiene una hija (Francesca) y un hijo (Bautista).

Rodrigo De Paul y los rumores que lo involucran con "La China" Suárez

Los rumores que involucran a Rodrigo De Paul con María Eugenia "La China" Suárez surgieron a partir de lo que se comentó en las últimas horas a través de LAM (Los Ángeles de la Mañana), donde Ángel de Brito y el equipo de panelistas liderado por Yanina Latorre lo señalaron como uno de los amantes de la actriz.

De hecho, el propio De Brito fue encargado de publicar una foto de De Paul en sus redes sociales, dando a entender que está implicado en el conflicto de "La China" Suárez, Benjamín Vicuña, Wanda Nara y Mauro Icardi. ¿Cómo seguirá la novela?

La amenaza de Mauro Icardi a PSG tras haberse separado de Wanda Nara

Luego de un amanecer agitado del martes 19 de octubre de 2021 en Francia, Mauro Icardi amenazó con irse de PSG, aunque de acuerdo con lo que comunican desde Europa las diferencias se solucionaron momentáneamente y el jugador fue convocado para el partido contra Leipzig de Alemania de local, por la tercera fecha del Grupo A de la Champions League. Sin embargo, según lo informado en Nosotros a la mañana, el delantero argentino no se presentó en la concentración y la incertidumbre es total.