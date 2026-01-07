Mercedes bsucará dominar la nueva era de la F1.

El GP de Abu Dhabi marcó el cierre no solo de la temporada 2025, sino también de toda una era en la Fórmula 1, que iniciará una nueva etapa en este 2026 con la actualización del reglamento técnico que exigirá nuevos motores, nuevos monoplazas y tecnologías novedosas. Debido a la magnitud de los cambios, la máxima categoría tendrá tres etapas para la pretemporada, siendo la primera de ellas a finales de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Como resultado de ello, las presentaciones de los monoplazas, que generalmente se realizan en febrero, se han adelantado a la segunda quincena de enero, aunque no todas las escuderías han confirmado sus fechas. De hecho, Mercedes recién dio a conocer su programación para presentar el W17, el nombre que recibió su nuevo monoplaza y que muestra la continuidad de la nomenclatura en las “Flechas Plateadas”.

Ahora bien, a diferencia de otras escuderías, el equipo de Brackley realizará su presentación en dos etapas, puesto que se llevará a cabo un primer vistazo de manera online el próximo 22 de enero. Para esa fecha, Mercedes subirá a sus canales oficiales una serie de renders visuales del coche que usarán George Russell y Andrea Kimi Antonelli, aunque habrá que esperar para verlo en todo su esplendor.

Y es que la escudería alemana recién mostrará el W17 de manera física el 2 de febrero, con un evento presencial que todavía no tiene una locación confirmada. Cabe mencionar que la primera fase de la pretemporada en Barcelona será a puertas cerradas, por lo que no se espera que Mercedes muestre la livery de su monoplaza hasta la fecha mencionada. Eso sí, el W17 ya estará visible para las sesiones en el Circuito Internacional de Sakhir que se llevarán a cabo en febrero para cerrar con los entrenamientos antes del inicio del campeonato en marzo.

Presentaciones de los monoplazas de la F1 2026

Hasta el momento, diez de las once escuderías que tendrá la Fórmula 1 este año han confirmado su fecha de presentación para los coches. En este sentido, solamente McLaren no ha comunicado una fecha, mientras que Cadillac será uno de los puntos de mayor atención con su debut en la máxima categoría que despierta curiosidad sobre el diseño que le dará identidad al equipo estadounidense. A continuación, las fechas de presentación de cada equipo.

