Mauro Icardi se bajó del duelo del PSG ante Leipzig tras la separarse de Wanda Nara

En medio de la separación con Wanda Nara Mauro Icardi se bajó del partido del PSG contra el Leipzig para el que estaba entre los convocados.

Continúa el revuelo por la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara. El delantero estuvo ausente durante dos días de entrenamiento del PSG para resolver el inconveniente con la modelo pero el técnico Mauricio Pochettino lo incluyó entre los convocados para el duelo ante el Leipzig por Champions League. Sin embargo el rosarino se bajó de la lista y sorprendió a todos en el conjunto parisino.

Su presente tampoco es del todo bueno en el conjunto parisino. En medio de su polémica ruptura con la mediática se supo que estuvo al borde de dejar el club y que debido a sus actitudes está bajo la observación de sus máximas autoridades. El jeque qatarí Nasser Al-Khelaïfi sigue bien de cerca la situación y lo que defina será determinante para el futuro del jugador de 28 años.

El DT argentino, a pesar de todo lo ocurrido, defendió al atacante y lo convocó para el encuentro correspondiente al Grupo A del torneo continental ante el conjunto alemán: "Tiene un problema personal y no pudo entrenar hoy. Está en la lista pero analizaremos la situación para ver si puede estar dentro del grupo o no", declaró Pochettino en la conferencia de prensa previa al encuentro.

La realidad es que ante tanta polémica por la ruptura Mauro Icardi decidió no jugar. No se siente en condiciones y probablemente todo lo vivido en las últimas horas es posible que pese en el campo de juego. Es por esto que no estará en el duelo en el que su equipo disputará con el objetivo de mantener la punta del grupo y encaminarse a la clasificación a octavos de final.

Quien si será parte de los titulares es Lionel Messi, que jugará desde el arranque luego de los partidos de Eliminatorias con la Selección Argentina. El astro le convirtió un golazo al Manchester City la fecha anterior y va por más en un torneo que conoce y en el que brilló infinidad de veces. Compartirá ataque con Kylian Mbappé y Julian Draxler.

La posible formación del PSG

El equipo con el que jugaría Mauricio Pochettino ante el Leipzig: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Marco Verrati, Idrissa Gueye; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Julian Draxler.

LAM confirmó que Icardi amenazó con irse del club

Yanina Latorre, anunció en Los Ángeles de la Mañana la información acerca del ánimo del delantero luego de la ruptura con su esposa, representante y madre de sus dos hijas: "Él la amenaza (a Wanda Nara) y le dice que si no vuelven a estar juntos deja de jugar en PSG, donde tiene un contrato millonario que le consiguió ella, es una genia... Me dicen que él gana 1.2 millones de euros por mes allá, pero ella puso todo a nombre de ella.

Por eso, la bronca de Wanda no es por lo económico, sino porque entre él y ´La China´ la hicieron quedar como una boluda. Ella volvió a su casa de Milán y le pidió el divorcio. Él está muy deprimido y no para de llorar".