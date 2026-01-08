Una figura de Telefe dejó el canal y se instaló en El Trece

Un talento de Telefe se fue a El Trece.

El pase de figuras entre canales volvió a dar que hablar y esta vez tuvo como protagonista a Virginia Demo. La exparticipante de Gran Hermano Argentina, que hasta hace poco formaba parte del universo de Telefe, debutó esta semana en Cuestión de Peso, el ciclo histórico de El Trece, con un objetivo concreto y una exposición personal poco habitual.

En su presentación, Demo fue directa al explicar por qué decidió sumarse al programa. “Tengo 10 kilos de más y la verdad que sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta”, sostuvo frente a cámara, dejando en claro que la cuestión va mucho más allá de lo estético. Según explicó, el impacto se siente especialmente en su vida íntima y en la forma en la que se percibe a sí misma.

“Muchas partes de mi vida se ven afectadas, sobre todo la parte sexual porque yo no me siento cómoda conmigo, entonces evito situaciones”, reconoció. En ese mismo sentido, agregó: “No me quiero ver al espejo. Paso tratando de ni mirarme. Tengo la necesidad de volver a sentirme deseada, pero deseada por mí”.

La íntima confesión de Virginia Demo

En otro tramo de su relato, Demo fue todavía más cruda al hablar de su autoestima y sus vínculos. “Hace un montón que no tengo encuentros sexuales. Hay propuestas, pero ni siquiera las tengo en cuenta. Es un círculo: si vos no te gustás, si no te sentís segura con tu cuerpo, evitás incluso un encuentro íntimo”, reflexionó.