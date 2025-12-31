Mario Massaccesi se va de Cuestión de Peso.

Mario Massaccesi sorprendió a todos en el último programa de Cuestión de Peso de este 2025, al anunciar de forma contundente que iba a dejar la conducción del mismo. "Abandono Cuestión de Peso", aseguró tajante, aunque aclaró luego que en realidad se trataba de sus vacaciones.

Tras ello, mencionó que le hizo la misma broma a la producción y que la respuesta de los mismos fue con el mismo tenor: le pidieron que no regreso porque "viene alguien mejor" para suplantarlo. Luego del cómico momento, revelaron quién va a tomar la posta del ciclo mientras él goza de su descanso.

Mario Massaccesi, conductor de Cuestión de Peso.

¿Quién reemplazará a Mario Massaccesi en Cuestión de Peso?

La persona que se encargará de llevar adelante el programa durante el verano será Maju Lozano, que ya asumió dicho rol durante marzo. A su ingreso en el estudio, fue ovacionada por los participantes y Mario le señaló: “Nos encanta, y hablo en nombre de todos los compañeros, que te encante venir a este programa”. Ella, notablemente emocionada, le aseguró: “Amo Cuestión de Peso".

Con relación a esto último, prosiguió: "Es un programa hermosísimo. Sobre todo porque habla de salud, porque hay mucho laburo atrás y delante de cámara". Además, ponderó que es un ciclo que pregona que "la vida que da revancha, que el esfuerzo vale la pena". Luego, Massaccesi se retiró jocosamente y le dejó a ella el cierre de la emisión del día, como una suerte de "cábala".