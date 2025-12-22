Murió el amigo amigo de Mario Massaccesi con el que trató "lo que siempre había callado".

El mundo de los medios se vio sacudido este viernes por la muerte de Daniel Colombo, un referente en el ámbito del coaching y la comunicación. La noticia golpeó con fuerza al periodista Mario Massaccesi, quien mantenía una amistad entrañable con el escritor.

Lejos de las formalidades, el conductor decidió abrir su corazón en Instagram con un posteo cargado de dolor y gratitud, donde confesó la importancia vital que tuvo Colombo en su proceso de sanación personal: "Te di mi amistad, me salvaste la vida".

Murió el famoso amigo de Mario Massaccesi con el que trató "por primera vez lo que siempre había callado",

En una publicación que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, Massaccesi reveló que fue Colombo quien le brindó el espacio seguro que tanto necesitaba para enfrentar sus fantasmas. "Me diste tu escucha y hablé por primera vez de lo que siempre había callado", escribió el periodista, haciendo alusión a esos traumas del pasado que, como ha contado en sus libros, logró soltar gracias al trabajo interno y la ayuda de profesionales como su amigo.

Para ilustrar el homenaje, Massaccesi eligió una serie de fotografías que muestran el lado más luminoso de su vínculo: imágenes de viajes compartidos, sonrisas cómplices y momentos de disfrute lejos de las cámaras y los escenarios. El conductor cerró su carta pública con una despedida a la altura del cariño que se tenían, asegurando: "Hoy te despido con honores, querido Dany, porque ha llegado tu hora", y remató con un sentido "hasta siempre y gracias".

Quién fue Daniel Colombo

Daniel Colombo, quien falleció a los 64 años, dejó un legado inmenso: fue autor de más de 20 libros y se consolidó como un conferencista internacional y asesor de alta gerencia. Sin embargo, para Massaccesi fue mucho más que un colega exitoso; fue el amigo que estuvo ahí para escuchar lo inconfesable y ayudarlo a transformar su vida.