El comunicado de Mario Massaccesi que sorprendió a todos: "Hace mucho".

El periodista Mario Massaccesi lanzó un inesperado comunicado que sorprendió a todos. Qué dijo Massaccesi, primero en sus redes sociales y luego en la pantalla de TN.

El sábado, el periodista casó a sus compañeros de TN Manu Jove y Agustina López, en una ceremonia que, de acuerdo a los videos que circularon en las redes sociales, fue sumamente emocionante. Fue en ese contexto que Massaccesi lanzó el comunicado.

"Hoy me tocó casarlos. Manu Jove y Agus López me eligieron como maestro de ceremonia de la boda en el Hipódromo de Palermo. Hace mucho que no veo tanto amor en una pareja. ¡Sean felices!, escribió el reconocido periodista en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen junto a los dos protagonistas de la boda.

Mario Massaccesi, junto a Manu Jove y Agus López.

Qué dijo Mario Massaccesi en TN

Al comenzar esta semana, Mario Massaccesi habló en TN sobre lo que había dejado el casamiento del fin de semana. "Hace mucho tiempo que no veo un hombre tan enamorado como Manu Jove. A tal punto que hubo que acercarle pañuelos. Cuando solo la nombré a ella, antes de que apareciera vestida de blanco, él estalló en lágrimas y dijo 'la amo para toda la vida'", contó Massaccesi ante la atenta mirada de sus compañeros de piso.

"Manu es un desprolijo hermoso, es un rebelde, es un salvaje. Y cuando un salvaje se rinde a los pies de la reina es conmovedor", agregó el periodista de TN.