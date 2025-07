Una figura de Telefe pasó por el quirófano.

Una figura de Telefe compartió en sus redes sociales un video después de pasar por el quirófano para hacerse una intervención quirúrgica. Se trata de Virginia Demo de Gran Hermano, quien se hizo una cirugía estética y se mostró feliz tras la operación.

La actriz fue parte de la edición anterior de Gran Hermano y así cosechó cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, ante los cuales se expresó en su reciente video. "Recién vengo del médico, feliz de la vida. Ya con lo que vi, estoy como loca, y eso que todavía estoy inflamada. No tengo nada de dolor", comenzó Demo sobre su cirugía para sacarse la papada.

"Me hicieron anestesia total, duró poco más de una hora, es una lipoaspiración combinada con otro procedimiento que, dicho popularmente, te pega la piel para que no te quede caída. Mi experiencia es hermosa, nada compleja, nada de dolor. Por supuesto hay que cuidarse, tratar de tener la faja la mayor cantidad de tiempo posible para que el resultado sea óptimo", siguió Virginia Demo. Y cerró: "En este momento se están cumpliendo las 24 horas de la operación, jamás sentí dolor, pero nada de nada. Ya me empecé a desinflamar. Son tres puntitos que te hacen por la lipoaspiración, uno bajo la pera y uno detrás de cada oreja, así que cicatriz cero".

Virginia Demo, sobre tomar la decisión de operarse

La exparticipante de Gran Hermano 2024 reveló: "Me costó la decisión, pero realmente me hacía mal y me condicionaba un montón en algunas circunstancias. Cuando hay tanto malestar lo justifico", en relación a las implicancias que tenía en su vida ese aspecto físico.

La insólita revelación de Santiago Algorta de Gran Hermano

"No tuve sexo desde que salí de la casa. Estoy muy enfocado en el laburo. Llevo 8 meses sin sexo", soltó Algorta en Bondi. Y sumó: "En el primer mes capaz estás con más ganas, pero después te acostumbrás, te olvidás y terminás un poco asexuado. Salí y apenas tengo tiempo para dormir. Ahora lo único que quiero es aprovechar las oportunidades".