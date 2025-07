El descargo de La Joaqui tras ver a su novio Luck Ra en La Voz Argentina: "Soy una tóxica desquiciada".

La Joaqui, artista y una de las figuras más representativas de la cumbia RKT, rompió el silencio sobre la polémica que surgió con su novio, Luck Ra, miembro del jurado de La Voz Argentina. La cantante volvió a estar en el centro de una polémica, esta vez, no por su música, sino por una serie de comentarios que hizo sobre el programa de talentos de Telefe, donde trabaja su pareja.

Resulta que durante las emisiones del programa, la cantante soltó varios comentarios con respecto al rol de su novio que generaron una gran repercusión por parte del público. En las redes sociales, muchos seguidores del show interpretaron sus dichos como actitudes celosas o "tóxicas". Frente a esto, La Joaqui decidió cerrar el tema y expresó en sus redes que ya no volverá a hablar más sobre el programa.

Qué respondió La Joaqui a las críticas por sus comentarios de Luck Ra y La Voz Argentina

“Ya no hay más memes de La Voz Argentina porque después no comprenden mi humor sarcástico y creen que soy una tóxica desquiciada. Y yo tóxica no soy”, publicó en Twitter, para cerrar el tema de una vez por todas. La polémica se desató a partir de uno de sus tweets, donde escribió: “Requisitos para estar en el equipo Luck Ra: ser mujer. La Voz Argentina, no te miro más”. La publicación coincidió con un momento del programa en el que Luck Ra abrazó a una participante.

La Joaqui también agregó, a modo de broma: “La de cuello ortopédico viendo cómo se va con la de bucaneras que canta como princesa. Así de celosa me siento”. A pesar de todo esto, la cantante sostuvo su postura y remarcó que no se considera una persona tóxica. “Si alguno necesita un abrazo; mi marido anda repartiendo”, agregó, sarcástica. A pesar de todo este escándalo, La Joaqui dejó en claro que sus comentarios son bien tomados por su pareja, quien comprende su humor, y que no va a seguir alimentando el tema para evitar más malentendidos con el público.