Luck Ra y una inesperada confesión sobre su relación con La Joaqui: "Es una mentira".

Luck Ra sorprendió al hablar de su relación con La Joaqui y reveló un detalle que muy pocas personas conocían. El famoso cantante de cuarteto sorprendió al rememorar los inicios de su romance y terminó exponiendo a su pareja con "una mentira" que suele decir bastante seguido.

El cordobés estuvo invitado a Almorzando con Juana Viale (El Trece) este domingo 27 de abril y allí habló sobre su carrera, la próxima fecha que tiene en el Estadio Vélez y sus proyectos para este año. Sin embargo, también le dedicó una parte de la entrevista a su noviazgo con la intérprete de RKT y sorprendió al contar cómo empezó su relación. "¿Hace cuánto están de novios?“, consultó la conductora, a lo que Luck Ra no le quedó más opción que contar la verdad: "Yo creo que la oficialización fue... Mira, ya lo voy a decir".

En este marco, el intérprete de Hola Perdida se sinceró: "Hace cinco minutos dije que tenía muy mala memoria. Pero si no me equivoco, fue el 26 de junio. Ella hizo su declaración y yo hice la mía. Fue casi en simultáneo". A esto, Viale siguió: "¿Ella te encaró primero?". Entonces, el cantante replicó con gracia: "Esa es una mentira que le encanta decir, que ella me encaró primero. Ella me rebotó...".

Finalmente, luego de que todos se rieran, Luck Ra le dio un cierre a la anécdota: "No me acuerdo bien. Tengo mala memoria, pero no sé que pasó y terminamos juntos. Lo que sí ella hizo fue invitarme a una pelea de boxeo. Yo antes la había invitado tantas veces al Luna Park, a mi cumple".

El accidentado debut de Manu Jove en lo de Juana Viale por El Trece: "Con la bragueta"

Este domingo, el periodista de TN, Manu Jove, fue invitado por primera vez a la mesa de Almorzando con Juana, el popular programa de Juana Viale en El Trece. Sin embargo, lo que prometía ser una charla tranquila se convirtió rápidamente en un momento incómodo y viral.

Mientras la conductora comenzaba a presentar a su invitado y le pedía que mostrara su atuendo, Juana sorprendió a Jove con un comentario inesperado: "Te voy a decir algo que te va a poner muy nervioso. Tenés la bragueta baja", le dijo entre risas, provocando un momento de incomodidad para el periodista.

La respuesta de Manu Jove fue levantarse el cierre velozmente y agradecerle a la conductora, pero la situación rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El incidente fue ampliamente comentado por los usuarios, quienes compartieron y replicaron el momento con humor y algunos con algo de incomodidad.

Nancy Pazos no accedió a una nota con un ciclo de El Trece: "Gorilas"

Nancy Pazos es una de las periodistas más comprometidas del medio con respecto a lo social y lo político y, en un reciente momento televisivo, apuntó de manera tajante contra un conductor del Grupo Clarín. Un ciclo de espectáculos de El Trece mandó a un cronista a esperar a la comunicadora a la salida de su trabajo para entrevistarla y ella no solo no le dio la nota sino que apuntó contra el presentador del programa.

El notero del ciclo le quiso preguntar a Pazos sobre los rumores de romance entre Mariana Brey y Javier Milei y, además, le contó por qué el conductor Sebastián "Pampito" Perelló cree que ella no da notas a su programa. "Pampito está enojado porque dice que por gorila no le querés dar notas a Puro Show", pronunció el movilero.