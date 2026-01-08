El elemento de seguridad que pedirán a todos los vehículos en los controles.

La Ley Nacional de Tránsito en Argentina establece reglas claras para circular por rutas y autopistas, y entre los requisitos más importantes se encuentra llevar ciertos elementos de seguridad en el vehículo. Aunque muchos conductores se preocupan por la VTV y la licencia de conducir, pocos saben que también es obligatorio contar con un matafuegos cargado dentro del auto.

Según la Ley de Tránsito 24.449, todos los vehículos deben portar un matafuegos portátil de polvo ABC de un kilogramo. Este elemento es fundamental para apagar incendios o asistir en caso de siniestros viales, y debe estar fabricado, mantenido y controlado siguiendo las normas IRAM, que garantizan su correcto funcionamiento.

De cuánto es la multa por no tener matafuegos en el auto

La falta del matafuegos, tenerlo vencido o sin la carga adecuada puede traer consecuencias económicas severas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la multa puede ir desde las 30 hasta las 100 unidades fijas, lo que equivale a un monto de hasta $20.440. Por eso, es importante revisar este detalle antes de salir a la ruta para evitar sanciones que podrían evitarse con un simple chequeo.

Para cumplir con la normativa, el matafuegos debe cumplir estas condiciones básicas: ser portátil, contener polvo ABC y pesar un kilo, además de estar certificado y revisado periódicamente bajo las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Esto asegura que el elemento funcione correctamente en caso de emergencia y que no represente un riesgo para los pasajeros.

La revisión de este elemento de seguridad se hará vehículo por vehículo, y quienes no cumplan con estas exigencias serán sancionados con multas. Así, el control se vuelve más estricto y apunta a mejorar la seguridad vial para todos los usuarios de las rutas argentinas.

Ante esto, es fundamental que los conductores revisen periódicamente el estado del matafuegos y se aseguren de que esté cargado y en condiciones óptimas. No sólo se trata de evitar multas, sino de contar con un recurso vital que puede marcar la diferencia frente a un incendio o accidente.