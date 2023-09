Julieta Poggio protagonizó un insólito momento: "Exceso de baba"

La finalista de la última edición de Gran Hermano compartió un impactante relato. La anécdota de Julieta Poggio dejó a todos boquiabiertos.

Julieta Poggio se convirtió en una figura del espectáculos tras su paso por Gran Hermano. La joven influencer salió de la casa más famosa del país y retomó su carrera artística, la cual había comenzado de muy pequeña. Actualmente es una de las protagonistas de Coqueluche y es una de las figuras más solicitadas. La actriz y bailarina no suele ir a muchos programas, por lo que su participación en PH, Podemos Hablar y las revelaciones que hizo aún siguen resonando.

Además del tenso ida y vuelta con Marcos Ginocchio, por la consulta sobre los rumores de romance, Julieta habló sobre las versiones que vincularon a su madre con su exnovio, Lucca Bardelli. Pero también contó una insólita anécdota sobre su pasado amoroso.

Andy propuso entre los invitados que las personas que se "llevaron una chasco en una cita" dieran un paso adelante y "Disney" fue una de las que se acercó al centro del estudio. Poggio sorprendió a todos al contar la asquerosa experiencia que vivió en una salida romántica.

La actriz de la obra de José María Muscari reveló detalles que dejaron a todos boquiabiertos cuando confesó que su cita no chapaba bien. "Para mí el beso te da la pauta de si te va a gustar o no, y ya no me gustó cómo chapaba, mal ahí. Es muy difícil, para mí el beso es clave. Es un exceso de baba", lanzó Julieta y analizó la importancia de los besos para ella: "Para mí, a vos te gusta cómo chapa la otra persona si chapa igual que vos",

Julieta Poggio reveló el duro momento que vivió en secreto

Julieta Poggio saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano y debió enfrentarse por primera vez a situaciones con las que nunca antes había lidiado. Luego de la noticia de que su excompañero del programa Maxi Giudici intentó quitarse la vida, la joven de 21 años hizo una profunda reflexión sobre la salud mental y reveló la dura experiencia que vivió en carne propia.

El pasado viernes 22 de septiembre, el joven cordobés fue hospitalizado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía debido a un cuadro de sobredosis de pastillas, según informó el parte policial. Sus excompañeros del programa se mostraron muy preocupados y varios de ellos realizaron posteos en sus redes sociales para brindarle su apoyo al "hermanito" y para reflexionar con sus seguidores sobre la importancia de la salud mental. Una de ellas fue Poggio, quien contó el difícil momento que vivió al salir de la casa.

“Este mensajito es simplemente para contarles que a mi nada me pasa por al lado y que a nada hago oídos sordos, es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión, este año yo conocí por primera vez en mi vida el sentimiento de la ansiedad”, comenzó diciendo la bailarina en una historia de Instagram. Y al describir la ansiedad, agregó: “Es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada. Realmente lo más importante para mí y lo fundamental en este momento fue mi familia, que gracias a Dios siempre está para mí".

Aunque Julieta tuvo la suerte de tener el apoyo de sus seres queridos, reconoció que "muchas personas que quizás están más solas y no tienen la posibilidad de estar cerca de los que aman o de tener la contención necesaria que requieren algunos momentos". "Siempre lo digo, pero nadie te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento”, reflexionó, en referencia a la popularidad.

En este sentido, apuntó contra quienes difundieron rumores falsos sobre la salud de Maxi. "Obviamente tiene sus cosas hermosas pero otras que son muy fuertes para algunos, realmente me duele saber que haya gente que disfrute lastimar a otros, de inventar cosas, de poner un título falso no puedo entenderlo. Realmente creo que es tiempo de tomar consciencia de que todos somos personas”, sumó.

Por último, pidió "más respeto y más amor", ya que "realmente no saben lo que esta pasando cada uno en su intimidad y por su corazón". "Ojalá todos se detengan un segundo a pensar antes de escribir un comentario o enviar un mensaje, y de paso agradezco a todas las personitas del otro lado que siempre me muestran su apoyo y me hacen sentir bien, realmente lo valoro muchísimo”, cerró Poggio en su publicación.