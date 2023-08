Pepe Cibrián destrozó a Julieta Poggio y dijo lo que muchos piensan: "No me parece"

El famoso actor hizo un fuerte descargo en sus redes sociales en donde apuntó contra la bailarina y su debut en el teatro.

Pepe Cibrián sorprendió con un particular posteo en las redes sociales y criticó fuertemente a Julieta Poggio. El reconocido actor apuntó fuertemente contra la joven finalista de Gran Hermano 2022 e hizo extensiva su preocupación por "las nuevas generaciones de actores".

A través de su cuenta de Instagram, Cibrián se refirió a una nota de Infobae en donde hablaban de "31 definiciones de Julieta Poggio" y la desglosó con un fuerte descargo. "Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy en Infobae leí esta nota -no es culpa de ella- y a esta la respondo: ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo, u ustedes y todos los que hicimos y hacemos teatro, ahora qué hacemos?", empezó.

¿Ella es la nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles, su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!", continuó enojado. "Si es así... Terrible futuro y casi presente del teatro argentino, el que aún sigue siendo 'nuestro'", sumó.

Ante esto, mencionó a quienes, para él, eran los principales referentes del teatro argentino y preguntó retóricamente "qué pensarán". Por su puesto que su mensaje generó gran polémica y los fanáticos de Poggio no tardaron en contestar. Entonces, Cibrián aclaró todo en un video que publicó en sus historias. "Entiendo que la lucha de la profesión, de cualquier profesión, en la vida, siendo padre, madre, amigo, amante, es muy dura. Y solamente a través de eso, uno puede perdurar. Yo con mis 75 y 60 casi de carrera cumplidos, no he parado de luchar y seguir luchando por mí y por todos los jóvenes. Por lo tanto, lo que escucho o leo, no me parece coherente. No por la protagonista, porque no la conozco, sino por quienes generan que esto suceda", determinó.

Luego, sentenció: "No la conozco, no tengo nada en contra de ella personalmente. Sí me parece que sus declaraciones fueron de una manera infantiles, inapropiadas. En relación no a sus pensamientos, que tiene todo el derecho, sino a las preguntas que le hicieron. Se sintió muy expuesta porque no se le puede preguntar sobre su vida sexual. Ella ingenuamente respondió".

Pepe Cibrián destruyó a un programa de América TV: "Horroroso"

Pepe Cibrián subió un duro descargo a sus redes tras su frustrada participación en un programa de América TV. El director teatral elogió al conductor, a la producción, pero no tuvo ningún prurito en abandonar el estudio por la indignación que sintió al quedar relegado con una de las figuras del Bailando 2023.

"Salió muy enojado Pepe Cibrián a decir que a él lo habían llamado de un programa, que él iba a dar una nota que le encantaba a la conductora del programa, pero que lo reemplazaron por alguien de Gran Hermano. Pensó que lo estaban presentando a él...", afirmó Rodrigo Lussich en su clásico segmento "escandalones" de Socios del espectáculo.

"Les voy a contar una experiencia que acabo de tener con un programa muy conocido que conduce una persona que amo", comenzó Cibrián en su descargo e hizo una referencia a los premios Martín Fierro: "Pero realmente vivimos esa locura del Gran Hermano de Oro". "Me citan, me ponen ese horroroso aparato con un ratón que te meten en la oreja, presentan 'con nosotros alguien internacional, maravilloso', Juanita Chocha, 'que hizo Gran Hermano'", continuó el director de Drácula y cerró: "Yo me quedé helado, no por nada, sino porque soy Pepe. No estoy de acuerdo, me fui, puedo hacerlo. Mil perdones, gracias a ustedes".

En el programa de El Trece descubrieron que el artista iba a ser parte del último programa de Estamos a Tiempo: Extra, pero finalmente no salió al aire. "Se descubrió que hablaba del programa de Diego Ramos. No sabemos si él se confundió, si pensó que era otro programa pero, más allá de todo, un puterío hermoso", indicó el conductor de Socios.

Y cuando dijo lo de "Juanita Chocha" en realidad se refería a Fernanda Sosa, la influencer uruguaya que vive en Estados Unidos y que llegó hace unos meses al país para sumarse al Bailando por un Sueño. "Según El Tirri, que es amigo de su manager, es una persona muy importante en Estados Unidos. Es una Influencer en Miami, dueña de una agencia productora y dueña de una agencia de modelos. Se fue hace muchos años de Uruguay después de ser Miss no se qué en Uruguay en ese momento", explicó Marcelo Tinelli en diálogo con LAM.