Instituto vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

El juego entre Instituto y Platense se disputará el próximo domingo 10 de agosto por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio el Olímpico de Córdoba.
Así llegan Instituto y Platense
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Instituto se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Vélez. Con 1 triunfo y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura
El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 0-0 ante Argentinos Juniors. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 1 gol y le han marcado 3.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense lo ganó por 1 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs Unión: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs San Lorenzo: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs San Lorenzo: 16 de agosto - 14:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Independiente: 24 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Platense, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas