EN VIVO
Argentina - Liga Profesional 2021

Instituto vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

07 de agosto, 2025 | 11.44

El juego entre Instituto y Platense se disputará el próximo domingo 10 de agosto por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Platense

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Instituto se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Vélez. Con 1 triunfo y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 0-0 ante Argentinos Juniors. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 1 gol y le han marcado 3.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Unión: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs San Lorenzo: 16 de agosto - 14:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Independiente: 24 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Platense, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas
Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas