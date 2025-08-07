Nueve jugadores del PSG en la lista de candidatos al Balón de Oro tras el triplete

Nueve jugadores del tricampeón Paris Saint-Germain (PSG) han sido nominados para el Balón de Oro masculino de este año junto con el entrenador del club, Luis Enrique, informó el jueves France Football, al anuncuar la lista de candidatos.

Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Desiré Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz y Vitinha figuran en la lista de 30 jugadores candidatos a ganar el gran premio.

Dembélé marcó 35 goles y dio 16 asistencias en todas las competiciones, con los que el PSG se proclamó campeón de la Ligue 1, de la Copa de Francia y de la Liga de Campeones de Europa, y subcampeón del Mundial de Clubes ante el Chelsea.

Otros candidatos son el barcelonista Raphinha (34 goles, 25 asistencias), el jugador del Liverpool Mohamed Salah (34 goles, 23 asistencias), que fue elegido mejor jugador de la temporada en la Premier League, y el delantero del Manchester City Erling Haaland (34 goles, 5 asistencias).

Scott McTominay, el jugador más valioso de la Serie A tras guiar al Nápoles hasta el título, también fue nominado como el primer escocés en 38 años que entra en la lista de candidatos.

El barcelonista Lamine Yamal (18 goles, 25 asistencias) pasó el corte, mientras que el extremo de 18 años también fue nominado para el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21, galardón que ganó el año pasado.

Cinco jugadoras inglesas fueron nominadas al Balón de Oro femenino tras su triunfo en la Eurocopa, entre ellas la guardameta Hannah Hampton, Lucy Bronze, Alessia Russo, Chloe Kelly y Leah Williamson.

Marta, que salió de su retiro para conducir a Brasil al título de la Copa América femenina a los 39 años, también es candidata.

Junto a Luis Enrique, Enzo Maresca, que condujo al Chelsea al título de la Copa Mundial de Clubes, y Arne Slot, del Liverpool, que ganó la Premier League en su primera temporada en el club, estaban en la lista para el premio al Entrenador del Año masculino.

Las candidatas femeninas están encabezadas por Sonia Bompastor, que ganó el triplete nacional con el Chelsea, Renee Slegers, que condujo al Arsenal a su segunda Liga de Campeones, y Sarina Wiegman, que ayudó a Inglaterra a revalidar su título de la Eurocopa.

NOMINACIONES AL BALÓN DE ORO

Hombres: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Desiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Viktor Gyokeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Vitinha, Florian Wirtz y Lamine Yamal

Mujeres: Sandy Baltimore, Barbra Banda, Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Klara Buehl, Mariona Caldentey, Sofia Cantore, Steph Catley, Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther Gonzalez, Caroline Graham Hansen, Hannah Hampton, Pernille Harder, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Marta, Clara Mateo, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir y Leah Williamson

OTRAS candidaturas A LOS PREMIOS

Entrenador del año Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot

Entrenadora del año: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renee Slegers, Sarina Wiegman

Club masculino del año: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain

Club femenino del año: Arsenal, Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes, Orlando Pride

Trofeo Yashin masculino: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emi Martínez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer

Trofeo Yashin femenino: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie y Daphne van Domselaar

Trofeo Kopa masculino: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Desiré Doué, Estevao, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Lamine Yamal y Kenan Yildiz

Trofeo Kopa femenino: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky Lopez y Claudia Martínez Ovando

(Reportaje de Rohith Nair en Bengaluru; Edición de Ken Ferris)