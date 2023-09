Maxi de Gran Hermano habló tras su internación: "Toqué fondo"

Maxi Guidici rompió el silencio tras su internación. El apoyo que recibió de sus excompañeros de Gran Hermano y el fuerte cruce con Alfa.

Maxi Guidici, uno de los participantes de la última edición de Gran Hermano, rompió el silencio este domingo, luego de ser internado de urgencia por intento de suicidio. El cordobés contó el delicado estado que atraviesa y compartió detalles del tratamiento que comenzará.

Las alarmas sobre la vida del ex GH se encendieron el pasado viernes, cuando fue ingresado de urgencia al Hospital Ramos Mejía por una ingesta de gran cantidad de pastillas. El parte policial confirma que hubo intento de suicidio "pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos", informaron desde las cuentas de LAM.

Tras recibir el alta, Maxi salió al aire en Estamos Okey y afirmó: "Estoy bien, acompañado de mi mamá. Por suerte ya pasó, me hizo un click en la cabeza. Me siento bien, más fuerte".

"Estoy tomando fuerzas, toqué fondo. Estuve muy cerca de cometer un gravísimo error. Me siento mal por no valorar a la gente que tengo alrededor y que me brindó su cariño y apoyo", manifestó el joven en la comunicación telefónica que tuvo con el programa de América TV, conducido por Guido Zaffora y Pampito. "Fueron muchas cosas juntas. La más fuerte fue una junta de frustración y el hecho de terminar la relación con Juliana (Díaz). Vivir en Buenos Aires me cuesta muchísimo e irme a Córdoba es sentir que tiro la toalla. Tengo ganas de seguir peleándola y de un proyecto importante. El Bailando es algo que me motiva un montón, y la ansiedad y la frustración me llevó a eso", relató.

Luego, "El Cordobés", como lo llamaban en Gran Hermano, contó que va a empezar un tratamiento con Juan, el psicólogo que lo acompañó en reality de Telefe: "Él se contactó, gracias a Dios, porque no daba con un psicólogo que me sumara, y a Juan lo adoro y su trato en Gran Hermano... es un increíble profesional, muy humano, siento que me va a ayudar un montón".

"No quiero tirar la toalla, siento que tengo mucho más para dar", remarcó Guidici, y reflexionó cómo cambió su vida en los últimos meses: "Pasé de tener una vida muy tranquila a vivir algo que soñé, no pensé que se me iba a dar".

Por último, habló sobre sus planes a futuro: "Quiero conseguir un departamento para quedarme un mes más, me siento más fuerte y tengo más ganas de pelearla que antes". Además, reiteró que quiere ingresar al Bailando 2023: "Siento que estoy en condiciones, me siento super fuerte, me muero de ganas de poder estar en un proyecto así. Por lo menos tener la oportunidad, me siento capaz y quiero afrontarlo".

Maxi cruzó a Alfa tras sus repudiables comentarios

Guidici también habló sobre el apoyo que recibió de sus excompañeros de Gran Hermano y se refirió a los repudiables comentarios que hizo Walter "Alfa" Santiago cuando sus problemas de salud se hicieron públicos.

“Se contactaron todos. Romi me habló excelente, quiere que nos veamos, comer un asado con Walter, conocer a mi mamá. Todos, todos, me escribieron con un cariño increíble. Estoy muy agradecido y me dan la fuerza para seguir. No me alcanzan las palabras”, destacó.

Sin embargo, el panelista de Polémica en el Bar tuvo una actitud muy diferente. Alfa comentó una publicación del periodista Pablo Layus, quien informó el fuerte episodio que protagonizó Maxi, y escribió: "Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’ ¡En la vida todo vuelve, todo!".

Tras el revuelo y el rechazo que despertó ese comentario, Walter se hizo el desentendido "A mí la fama no me afectó porque no me creo nadie. A mí no me afectó nada, soy feliz, aparte soy el mismo que antes. Mi vida no cambió, o sea, mi vida cambió por la exposición, pero yo soy el mismo tipo de siempre. No actué nunca, no fui personaje de nadie, no le mentí a nadie", indicó, en diálogo con Poco Correctos.

Los integrantes de Estamos Okey le consultaron sobre estas declaraciones y Maxi fue tajante: “En un momento así no pensé que fuese a salir con una cosa de esas. No tengo nada para decir porque siento que él solo ya está diciendo todo y lo pone a la vista de todos. Él solo está demostrando la persona que es y no quiero ni acordarme del tema”.

A continuación, explicó sus dichos sobre Walter, que valieron el desagradable mensaje del integrante de Polémica en el bar. “Fue adentro de un juego, es una persona que se calienta mucho y me estaba jugando sucio. Si yo jugaba como él, le iba a dar un bobazo. Fue por cómo él me atacaba”, sostuvo.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) 0800 345 1435 (desde todo el país)