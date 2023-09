Inadmisible: Alfa se burló de la internación que sufrió Maxi Guidici

El veterano exparticipante de Gran Hermano se burló de la situación de su otrora compañero en el reality, quien atraviesa un complicado momento de salud mental.

Walter "Alfa" Santiago tuvo un repudiable gesto con Maximiliano Guidici, su otrora compañero en la última edición de Gran Hermano (Telefe), cuando no dudó en burlarse de su internación por ingesta de una gran cantidad de pastillas. "En la vida todo vuelve", escribió el veterano ganándose todo tipo de comentarios de repudio en las redes.

Tras conocerse el estado de Guidici, quien fue ingresado en un hospital de Buenos Aires por una ingesta de pastillas tras su reciente separación de Juliana Díaz, "Alfa" no dudó en manifestarse al respecto y expuso su postura en un comentario a una publicación del periodista Pablo Layus, quien compartió el parte policial sobre el estado del cordobés: “Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’ ¡En la vida todo vuelve, todo!".

El comentario no pasó desapercibido y "Alfa" volvió a arremeter contra Maxi en un móvil con Poco Correctos (El Trece), donde le consultaron por sus polémicas y nada empáticas declaraciones. “Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa, pero no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno”, no dudó en responder el amigo de El Mago Sin Dientes.

“Es más, él me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa... ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. No me apena para nada. A mí me apena la gente que quiero, la gente que me quiere, la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, sentenció, dando por finalizado su testimonio.

El preocupante diagnóstico que arrojó el parte policial de Maximiliano Giudici

“Personal fue desplazado a Perón 1600 por un masculino que había ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano Jose Guidici (Ex Gran Hermano 2022)”, indica parte del documento policial que fue difundido por varios periodistas de la televisión.

Luego, el parte lanza una alarmante información sobre el cordobés que entró en una nueva crisis de pareja con Juliana "Tini" Díaz, otra exparticipante del reality show: “Con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blister de pastillas de clonazepan de 2 miligramos, por la ruptura con su pareja".