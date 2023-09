El lamentable comentario de Alfa sobre el calvario que vive Maxi Giudici: "Todo vuelve"

Walter "Alfa" Santiago fue destrozado en las redes sociales por sus declaraciones sobre el mal momento que vive Maxi Giudici.

Walter "Alfa" Santiago es un hombre de 61 años que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Tanto dentro del reality como fuera de él, protagonizó varios escándalos y peleas con el resto de los "hermanitos". En las últimas horas, su nombre resonó con fuerza en las redes sociales tras sus polémicas declaraciones sobre Maxi Giudici, exparticipante del programa, quien intentó quitarse la vida. Lejos de empatizar con el joven, "Alfa" hizo un descargo que generó un enorme repudio entre sus seguidores.

El pasado viernes 22 de septiembre, se dio a conocer que el cordobés fue hospitalizado de urgencia, tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas de Clonazepam. Mientras todos los exparticipantes del programa mostraron su solidaridad hacia el joven, el polémico sexagenario aseguró no sentir compasión por el calvario que atraviesa Giudici.

"Alfa" comentó una publicación del periodista Pablo Layus, quien informó el fuerte episodio que protagonizó Maxi, y escribió: "Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’ ¡En la vida todo vuelve, todo!".

Más tarde, habló en el programa Poco Correctos (El Trece) y se mostró desentendido: "No tengo idea, me acabo de enterar hace cinco minutos, diez minutos. Pero no, no tenía idea, no sabía lo que pasaba". Luego agregó, tajante: "A mí la fama no me afectó porque no me creo nadie. A mí no me afectó nada, soy feliz, aparte soy el mismo que antes. Mi vida no cambió, o sea, mi vida cambió por la exposición, pero yo soy el mismo tipo de siempre. No actué nunca, no fui personaje de nadie, no le mentí a nadie".

En tanto, agregó que Maxi no es su amigo, y que por lo tanto, no tiene "ningún tipo de sentimiento para con él". "Ninguno de más. Me deseó la muerte cuando yo estaba dentro de la casa, al decir ‘que lo saquen dentro de una bolsa’. En la vida hay que ser sincero, comportarse y actuar de una sola manera, actuar bien. Hay muchas cosas que se inventaron, se inventaron sobre mí también, que imaginás que, si yo hubiera sido de otra manera, me hubiera vuelto loco".

“¿No te da pena para nada esto?”, le preguntó el movilero del programa. “No, de verdad que no me apena. Me apena, a mí me apena de la gente que quiero, de la gente que me quiere, de la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, cerró "Alfa".

Juliana Díaz se quebró al hablar sobre Maxi Giudici

Juliana Díaz, expareja de Maxi, rompió en llanto al aire en LAM (América TV) al hablar sobre el duro momento que vive el cordobés. "Se tomó un blíster entero de pastillas. Durmió toda la tarde, recién se despertó. No está enterado de nada, no sabe bien qué pasó ahora, se acuerda de muy pocas cosas. Horrible, la verdad", comenzó diciendo. Además, agregó que el joven está deprimido hace mucho tiempo y que comenzó un tratamiento psiquiátrico hace un mes.

Luego, hizo un desesperado pedido para sus seguidores. "Su familia está muy triste, él está devastado porque no se acuerda de nada. Les pido que aflojen un poco porque me están mandando mensajes diciéndome que ojalá me muera yo, que soy una mala persona, que lo descuido, que dejé que haga lo que haga, que es todo mi culpa", manifestó, angustiada.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 0800-999-0091 (línea gratuita del Ministerio de Salud) o bien al 0800-333-1665 en CABA, todos los días de la semana, las 24 horas.